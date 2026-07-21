Сегодня 21 июля 2026: какой праздник и день в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. В 365-м произошло масштабное подводное землетрясение, частично разрушившее Александрийский маяк. В 1542-м Папа Римский создал Конгрегацию, которая координировала действия инквизиции. В 1906-м родилась украинская поэтесса Елена Телига. В 1954-м подписали Женевское соглашение, которое дало независимость Лаосу и Камбодже, а также закрепило раздел Вьетнама. В 1969-м человек впервые ступил на Луну. В 1992-м сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг. В 2009-м задержали убийцу Гонгадзе – Алексея Пукача.

Праздники и памятные даты 21 июля

21 июля – Международный день нездоровой пищи.

21 июля в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. Подробнее.

21 июля 365 года произошло масштабное подводное землетрясение в Греции с эпицентром у острова Крит. Среди его последствий — частичное разрушение Чуда света – Александрийского маяка. Подробнее.

21 июля 1542 года Папа Римский Павел III издал буллу «Licet ab initio», которой основал Конгрегацию доктрины веры. Подробнее.

21 июля 1906 года родилась украинская поэтесса и член ОУН Елена Телига. Подробнее.

21 июля 1954 года подписали Женевское соглашение. Оно завершило Первую индокитайскую войну, предоставив независимость Камбодже и Лаосу, а также создав основы для дальнейшей разрушительной Вьетнамской войны. Подробнее.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Первопроходцами стали американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

21 июля 1992 года сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 отказался становиться российским. Экипаж поднял украинский флаг – и судно отправилось из севастопольской бухты Донузлав в Одессу. Подробнее.

21 июля 2009 года в одном из сел Чудновского района Житомирской области работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача – исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Церковный праздник 21 июля

21 июля чтят память пророка Иезекииля. Подробнее.

Народные приметы

Если пчелы стали злее и чаще жалят, то жара усилится.

Какая погода 21 июля, такой она будет в начале августа.

Если листья винограда скручиваются в трубочку, то будет сильная жара.

Что нельзя делать 21 июля

Категорически запрещено обманывать.

Не стоит есть сырые яблоки.