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Сегодня 21 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   21.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 21 июля 2026: какой праздник и день в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. В 365-м произошло масштабное подводное землетрясение, частично разрушившее Александрийский маяк. В 1542-м Папа Римский создал Конгрегацию, которая координировала действия инквизиции. В 1906-м родилась украинская поэтесса Елена Телига. В 1954-м подписали Женевское соглашение, которое дало независимость Лаосу и Камбодже, а также закрепило раздел Вьетнама. В 1969-м человек впервые ступил на Луну. В 1992-м сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг. В 2009-м задержали убийцу Гонгадзе – Алексея Пукача.

Праздники и памятные даты 21 июля

21 июля – Международный день нездоровой пищи.

21 июля в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. Подробнее.

Храм Артемиды в Эфесе - модель
Модель храма Артемиды. Фото: cs.wikipedia

21 июля 365 года произошло масштабное подводное землетрясение в Греции с эпицентром у острова Крит. Среди его последствий — частичное разрушение Чуда света – Александрийского маяка. Подробнее.

21 июля 1542 года Папа Римский Павел III издал буллу «Licet ab initio», которой основал Конгрегацию доктрины веры. Подробнее.

21 июля 1906 года родилась украинская поэтесса и член ОУН Елена Телига. Подробнее.

21 июля 1954 года подписали Женевское соглашение. Оно завершило Первую индокитайскую войну, предоставив независимость Камбодже и Лаосу, а также создав основы для дальнейшей разрушительной Вьетнамской войны. Подробнее.

Женевская конференция 1954 года
Последний день Женевской конференции 1954 года. Автор фото неизвестен

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Первопроходцами стали американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

21 июля 1992 года сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 отказался становиться российским. Экипаж поднял украинский флаг – и судно отправилось из севастопольской бухты Донузлав в Одессу. Подробнее.

21 июля 2009 года в одном из сел Чудновского района Житомирской области работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача – исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Церковный праздник 21 июля

21 июля чтят память пророка Иезекииля. Подробнее.

Народные приметы

Если пчелы стали злее и чаще жалят, то жара усилится.

Какая погода 21 июля, такой она будет в начале августа.

Если листья винограда скручиваются в трубочку, то будет сильная жара.

Что нельзя делать 21 июля

Категорически запрещено обманывать.

Не стоит есть сырые яблоки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. В 365-м произошло масштабное подводное землетрясение, частично разрушившее Александрийский маяк".