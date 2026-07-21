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Ночью Харьков атаковали БпЛА: был удар по дому, начался пожар

Происшествия 07:19   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью Харьков атаковали БпЛА: был удар по дому, начался пожар

В течение ночи 21 июля Харьков периодически атаковали российские беспилотники. О первом ударе мэр Игорь Терехов сообщил после полуночи. 

Первый «прилет» по городу зафиксировали около 00:10. Тогда под атакой оказался Киевский район.

«Фиксируем попадание ударного дрона», – уточнил Терехов.

В течение ночи мониторинговые ТГ-каналы периодически писали о различных угрозах для областного центра – в основном летели БпЛА, но враг выпускал и КАБы в сторону города. А уже под утро, около 03:30, над Харьковом появились ударные беспилотники. Около 04:00 зафиксировали и «прилет».

«Предварительно, в результате попадания БпЛА «Италмас» произошло возгорание частного жилого дома в Немышлянском районе», – сообщил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение ночи 21 июля Харьков периодически атаковали российские беспилотники. О первом ударе мэр Игорь Терехов сообщил в 00:10. ".