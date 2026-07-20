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Пока не поедут: полную отмену электричек «Харьков – Дергачи» продлили

Транспорт 21:32   20.07.2026
Елена Нагорная
Пока не поедут: полную отмену электричек «Харьков – Дергачи» продлили

Полная отмена движения всех электричек в Малоданиловскую громаду из Харькова и в обратном направлении продлится 21 и 22 июля.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава громады Александр Гололобов.

Ранее он информировал, что из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам 17–20 июля отменяют следующие электрички:

  • № 7652 (тех.) Харьков-Пасс. (05:01) — Дергачи (05:21);

  • № 6021 Дергачи (05:37) — Харьков-Пасс. (06:07);

  • № 7648 (тех.) Харьков-Пасс. (06:23) — Дергачи (06:43);

  • № 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (07:28);

  • № 6004 Харьков-Пасс. (07:40) — Дергачи (08:14);

  • № 6005 Дергачи (08:30) — Харьков-Пасс. (09:00);

  • № 6006 Харьков-Пасс. (09:36) — Дергачи (10:09);

  • № 6007 Дергачи (10:25) — Харьков-Пасс. (10:55);

  • № 6012 Харьков-Пасс. (17:17) — Дергачи (17:52);

  • № 6013 Дергачи (18:07) — Харьков-Пасс. (18:37);

  • № 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33);

  • № 6015 Дергачи (19:45) — Харьков-Пасс. (20:15).

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 21:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полная отмена движения всех электричек в Малоданиловскую громаду из Харькова и в обратном направлении продлится 21 и 22 июля.".