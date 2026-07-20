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Ранее он информировал , что из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам 17–20 июля отменяют следующие электрички:

Полная отмена движения всех электричек в Малоданиловскую громаду из Харькова и в обратном направлении продлится 21 и 22 июля.

Если вам интересна новость: «Пока не поедут: полную отмену электричек «Харьков – Дергачи» продлили», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

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• Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 21:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полная отмена движения всех электричек в Малоданиловскую громаду из Харькова и в обратном направлении продлится 21 и 22 июля.".