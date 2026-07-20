Пока не поедут: полную отмену электричек «Харьков – Дергачи» продлили
Полная отмена движения всех электричек в Малоданиловскую громаду из Харькова и в обратном направлении продлится 21 и 22 июля.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава громады Александр Гололобов.
Ранее он информировал, что из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам 17–20 июля отменяют следующие электрички:
№ 7652 (тех.) Харьков-Пасс. (05:01) — Дергачи (05:21);
№ 6021 Дергачи (05:37) — Харьков-Пасс. (06:07);
№ 7648 (тех.) Харьков-Пасс. (06:23) — Дергачи (06:43);
№ 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (07:28);
№ 6004 Харьков-Пасс. (07:40) — Дергачи (08:14);
№ 6005 Дергачи (08:30) — Харьков-Пасс. (09:00);
№ 6006 Харьков-Пасс. (09:36) — Дергачи (10:09);
№ 6007 Дергачи (10:25) — Харьков-Пасс. (10:55);
№ 6012 Харьков-Пасс. (17:17) — Дергачи (17:52);
№ 6013 Дергачи (18:07) — Харьков-Пасс. (18:37);
№ 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33);
№ 6015 Дергачи (19:45) — Харьков-Пасс. (20:15).