Новости Харькова — главное за 21 июля: удары БпЛА по городу

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07:30

Ночью Харьков атаковали БпЛА: был удар по дому, начался пожар

В течение ночи 21 июля Харьков периодически атаковали российские беспилотники. О первом ударе мэр Игорь Терехов сообщил после полуночи. Первый «прилет» по городу зафиксировали около 00:10. Тогда под атакой оказался Киевский район.

«Фиксируем попадание ударного дрона», – уточнил Терехов.

В течение ночи мониторинговые ТГ-каналы периодически писали о различных угрозах для областного центра – в основном летели БпЛА, но враг выпускал и КАБы в сторону города. А уже под утро, около 03:30, над Харьковом появились ударные беспилотники. Около 04:00 зафиксировали и «прилет».

«Предварительно, в результате попадания БпЛА «Италмас» произошло возгорание частного жилого дома в Немышлянском районе», – сообщил Терехов.