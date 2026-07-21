Неделю в части Немышлянского района не будет газа – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что с 22 по 29 июля в Немышлянском районе частично не будет газа.

Из-за проведения некоторых работ голубого топлива не будет по таким адресам:

ул. Дизельная – все дома

ул. Мухачева – все дома

ул. Тепловозная – все дома

ул. Черноморская – все дома

ул. Ковтуна дом № 5, 10-А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42

просп. Героев Харькова дом № 144-К

ул. Морозова дом № 1, 2, 3, 4, 5

просп. Льва Ландау дом № 56/2, 56/3, 56/1, 58/1, 58/2

ул. Энергетическая дом № 2, 4, 5, 6

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.