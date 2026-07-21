Тиждень у частині Немишлянського району не буде газу – адреси

У Харківській міській філії “Газмережі” розповіли, що з 22 по 29 липня у Немишлянському районі частково не буде газу.

Через проведення деяких робіт блакитного палива не буде за такими адресами:

вул. Дизельна – всі будинки

вул. Мухачова – всі будинки

вул. Тепловозна – всі будинки

вул. Чорноморська – всі будинки

вул. Ковтуна буд. 5, 10-А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42

просп.Героїв Харкова буд. 144-К

вул. Морозова буд. 1, 2, 3, 4, 5

просп. Льва Ландау буд. 56/2, 56/3, 56/1, 58/1, 58/2

вул. Енергетична буд. 2, 4, 5, 6

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.