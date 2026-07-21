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Ворог посилив атаки Куп’янська, “класична штовханина” у Козачій Лопані – ЗСУ

Записано 15:40   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог посилив атаки Куп’янська, “класична штовханина” у Козачій Лопані – ЗСУ Скриншот

Непроста ситуація зараз у Куп’янську, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його словами, закріпитися ворог намагається і в Козачій Лопані.

“У Куп’янську ворог дуже сильно посилив атаки. Щодо Куп’янщини, ділимо її на дві частини по Осколу. На схід від Осколу – росіяни активно прориваються через Ківшарівку і біжать в бік Куп’янська-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але неособливо зупиняються при цьому”, – каже Трегубов.

Ускладнилась додатково ситуація і на захід від річки, безпосередньо у місті Куп’янськ, констатує він.

“Де росіяни сильно посилили спроби заходу з півночі міста і спроби зачепитись за північні райони міста. Фактично, вже чіпляються і вже в північних районах міста додатково йдуть бої. Тим не менше, вони знищуються у великій кількості, викидаються, але знову вони активно посилюють тиск, кидають у бій ті резерви, які у них були за літо і саме зараз у Куп’янську точиться активне протистояння”, – розповів спікер Угрупування об’єднаних сил.

Відео: національний телемарафон

Він також повідомив, що відбувається в районі Козачої Лопані та навіщо росіяни “полізли” тут.

“Козача Лопань дозволяє скоротити дистанцію до Харкова, і, умовно кажучи, якщо вони закріпляться, дозволяє піддавати північні райони Харкова атакам дронів. Але якраз у Козачій Лопані йде класична штовханина. Кілька разів вибивали ворога, ворог намагається повертатися і закріплятися в самому населеному пункті. Процес триває”, – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 15:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Непроста ситуація зараз у Куп’янську, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.".