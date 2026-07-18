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Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   18.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії

18 липня в 64 році розпочалася “Велика пожежа” в Римі. У 1878-му швед Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого. У 1917-му в Києві відбувся збройний виступ полуботківців. У 1918-му народився Нельсон Мандела. У 1925-му вперше опублікували “Mein Kampf” Гітлера. У 1947-му Велика Британія дала незалежність Індії та Пакистану. У 1985-му вийшла гра “Тетрис”. У 1995-му в Києві відбулися події, які увійшли в історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. У 2013-му американське місто Детройт подало заяву про банкрутство.

Свята та пам’ятні дати 18 липня

18 липня у світі –  День ідеальної сім’ї  та Міжнародний день Нельсона Мандели.

Також сьогодні: День народження “Тетриса”, Всесвітній день слухання.

18 липня в історії

18 липня 64 року розпочалася “Велика пожежа” в Римі. Докладніше.

Пожежа в Римі за часів Нерона
Нерон дивиться на Рим, що горить. Ілюстрація: картина Карла Теодора фон Пілоті

18 липня 1878 року шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого.  Детальніше.

18 липня 1917 року в Києві відбувся так званий виступ полуботківців. Воїни Другого українського козацького полку імені гетьмана Павла Полуботка зі зброєю в руках вимагали проголошення незалежності України. Детальніше.

18 липня 1918 року народився Нельсон Мандела – всесвітньо відомий борець проти апартеїду в ПАР, який провів за ґратами 28 років, а після ліквідації апартеїду став президентом ПАР.  Докладніше.

18 липня 1925 року опублікували перший том програмної праці Адольфа Гітлера “Mein Kampf”.  Докладніше.

18 липня 1947 року британський парламент ухвалив, а король Георг VI підписав Акт про незалежність Британської Індії.  Докладніше.

18 липня 1985 року вважають Днем народження “Тетриса”, адже цього дня вийшла ігрова платформа “Brick Game”, яку в народі так просто і називали “Тетрис”. Консоль містила кілька варіантів цієї гри. Докладніше.

Тетріс
Анімація: Cezary Tomczak, Maxime Lorant

18 липня 1995 року в Києві відбувся похорон патріарха Київського та всієї Русі-України (УПЦ (КП) Володимира). Траурний захід призвів до побиття вірян силовиками та увійшов у історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. Докладніше.

18 липня 2013 року американське місто Детройт подало заяву про банкрутство. Докладніше.

Церковне свято 18 липня

18 липня вшановують пам’ять мученика Еміліана Доростольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари жовті, то підуть дощі.

Якщо 18 липня день прохолодний, то й на сінокіс в серпні буде прохолодно.

Якщо в лісі сильно пахне грибами – погода буде нежаркою та вологою.

Що не можна робити 18 липня

Не можна влаштовувати галасливі вечірки та багатолюдні застілля.

Не можна пити спиртне в лазні.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня в 64 році розпочалася “Велика пожежа” в Римі. У 1878-му швед Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого".