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Сьогодні 16 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   16.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 16 липня 2026: яке свято та день в історії

16 липня в Україні – День ухвалення Декларації про державний суверенітет і День бухгалтера та аудитора. У цей день 1054 року в християнстві оформився розкол на католиків і православних. У 1790-му визначили, де працюватиме уряд США. У 1917-му проголосили II Універсал Української Центральної Ради. У 1919-му розпочався спільний похід армій УНР та ЗУНР (або Похід українських армій на Київ-Одесу. У 1945-му в США підірвали першу у світі атомну бомбу. У 2024-му Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 “Про обчислення часу в Україні”, який мав скасувати перехід на літній час, проте президент досі не відписав цей документ.

Свята та пам’ятні дати 16 липня

16 липня в Україні – День бухгалтера та аудитора, День ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

У світі – Всесвітній день PR-фахівця.

Також сьогодні: Всесвітній день змій, День подяки морській свинці, Міжнародний день драг-культури.

16 липня в історії

16 липня 1054 року оформився розкол у християнстві між католиками та православними (Велика Схизма). Докладніше.

16 липня 1790 року в США визначили місце для роботи уряду країни – у спеціальному окрузі Колумбія, який не входить до юрисдикції жодного штату. Докладніше.

16 липня 1917 року оголосили II Універсал Української Центральної Ради. Докладніше.

16 липня 1919 року розпочався спільний похід армій УНР і ЗУНР (або Похід українських армій на Київ-Одесу). Докладніше.

16 липня 1945 року в США, у штаті Нью-Мексико, підірвали першу у світі атомну бомбу. Докладніше.

Трініті
Вибух під час випробувань «Триніті» через 0,016 сек. після детонації. Фото: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила “Декларацію про державний суверенітет УРСР”. Докладніше.

16 липня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №4201 “Про обчислення часу в Україні” Цей закон мав залишити країну на зимовому часі. Докладніше.

Церковне свято 16 липня

16 липня православні вшановують пам’ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти його учнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вродив щавель, то зима буде теплою.

Якщо яскраво горить Полярна зоря – буде гарна риболовля.

Якщо собака мало їсть і багато спить, то скоро погода зіпсується.

 Що не можна робити 16 липня

Не можна брати в руки сокиру або пилку.

Не можна відмовляти в допомозі – ні людині, ні тварині.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 липня в Україні – День ухвалення Декларації про державний суверенітет і День бухгалтера та аудитора".