Сьогодні 15 липня 2026: яке свято та день в історії

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України, День Української Державності та День українських миротворців. У цей день 1015 року помер князь київський Володимир Великий. У 1410-му відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією. У 1799-му знайшли Розетський камінь, що дозволив розшифрувати єгипетську писемність. У 1988-му відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі. У 2006-му розпочав роботу твітер.

Свята та пам’ятні дати 15 липня

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності, День українських миротворців.

15 липня у світі – Всесвітній день навичок молоді.

Також сьогодні: День благодійності в соціальних медіа.

15 липня в історії

15 липня 1015 року в Берестові під Києвом помер князь Володимир Великий. Докладніше.

15 липня 1410 року відбулася Грюнвальдська битва – одна з битв “Великої війни” між Тевтонським орденом та об’єднаними військами Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Докладніше.

15 липня 1799 року в Єгипті, неподалік Олександрії, французькі військові армії Наполеона виявили Розетський камінь. Докладніше.

15 липня 1975 року розпочався спільний радянсько-американський проєкт “Союз” – “Аполлон” – стартували космічні кораблі “Союз-19” та “Аполлон-18”. Докладніше.

15 липня 1988 року відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі. Докладніше.

15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування.

15 липня 2006 року офіційно розпочав роботу твітер, який після покупки Ілоном Маском у 2022 році перейменували на Х. При цьому перший твіт на платформі з’явився раніше – 21 березня 2006 року. Його зробив розробник сервісу – Джек Дорсі. Докладніше.

Церковне свято 15 липня

15 липня вшановують пам’ять рівноапостольного великого князя Володимира, у хрещенні Василія (1015). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо дме західний вітер – буде дощ.

Якщо вранці над водою стелиться туман – до гарної погоди.

Якщо асфальт після дощу швидко підсох – до затяжної негоди.

Що не можна робити 15 липня

Не варто працювати на вулиці – жати та збирати врожай.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна засмагати.