Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 15 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈.
Вдень можливі короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість 200 – 500 м. Загалом протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 23 до 28°.
У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧, можлива гроза ⛈.
Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
Вітер буде північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 25 – 27°.