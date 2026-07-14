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Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області

Погода 21:33   14.07.2026
Оксана Якушко
Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 15 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈.

Вдень можливі короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість 200 – 500 м. Загалом протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 23 до 28°.

 

У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧, можлива гроза ⛈.

Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.

Вітер буде північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 21:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 15 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".