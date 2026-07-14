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У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧, можлива гроза ⛈.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 23 до 28°.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈.

Прогноз погоди на середу, 15 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Якщо вам цікава новина: «Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 21:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 15 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".