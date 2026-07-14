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Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років

Події 19:33   14.07.2026
Оксана Якушко
Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років

Напад на працівника РТЦК і СП стався 12 липня у селищі Орілька Лозівського району під час перевірки військово-облікових документів громадян, повідомляє Нацполіція.

Під час перевірки документів у 50-річного чоловіка між працівниками групи оповіщення та присутніми цивільними виник конфлікт. У розпалі інциденту один із цивільних кинув у бік службового авто металевий прут, яким травмував працівника РТЦК та СП. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні травми, його шпиталізували.

Поліціянти встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали, за цим фактом слідчі Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у насильстві щодо службової особи. Зловмиснику «світить» до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 19:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напад на працівника РТЦК і СП стався 12 липня у селищі Орілька Лозівського району під час перевірки військово-облікових документів громадян, повідомляє Нацполіція.".