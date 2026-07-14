Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років

Напад на працівника РТЦК і СП стався 12 липня у селищі Орілька Лозівського району під час перевірки військово-облікових документів громадян, повідомляє Нацполіція.

Під час перевірки документів у 50-річного чоловіка між працівниками групи оповіщення та присутніми цивільними виник конфлікт. У розпалі інциденту один із цивільних кинув у бік службового авто металевий прут, яким травмував працівника РТЦК та СП. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі тілесні травми, його шпиталізували.

Поліціянти встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали, за цим фактом слідчі Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у насильстві щодо службової особи. Зловмиснику «світить» до 12 років позбавлення волі.