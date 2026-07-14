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«Харків перетворився на Венецію»: місто накрила злива (відео)

Суспільство 12:13   14.07.2026
Вікторія Яковенко
«Харків перетворився на Венецію»: місто накрила злива (відео)

У вівторок, 14 липня, у Харкові пройшов значний дощ.

У соцмережах вже публікують затоплені вулиці міста.

Відео: телеграм-канал «Труха Харків»

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

У телеграм-каналах пишуть: «Харків місцями перетворився на Венецію».

Відео: телеграм-канал «Труха Харків»

Також у місті гримить. Моніторам доводиться заспокоювати жителів.

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомили, що до кінця доби по місту та області очікується град та шквал, 15 – 20 м/с. Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, рік тому, 12 липня Харків пережив найпотужніший ураган за останні 30 років, заявляв мер Ігор Терехов. Комунальники пів місяця долали наслідки негоди. Вони розчищали завали з гілок, розпилювали дерева, що впали, лагодили обірвані електропроводи та розбиті дахи.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 12:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 14 липня, у Харкові пройшов значний дощ.".