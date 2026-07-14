«Харків перетворився на Венецію»: місто накрила злива (відео)
У вівторок, 14 липня, у Харкові пройшов значний дощ.
У соцмережах вже публікують затоплені вулиці міста.
Відео: телеграм-канал «Труха Харків»
Відео: телеграм-канал «Харьков life»
У телеграм-каналах пишуть: «Харків місцями перетворився на Венецію».
Відео: телеграм-канал «Труха Харків»
Також у місті гримить. Моніторам доводиться заспокоювати жителів.
У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомили, що до кінця доби по місту та області очікується град та шквал, 15 – 20 м/с. Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, рік тому, 12 липня Харків пережив найпотужніший ураган за останні 30 років, заявляв мер Ігор Терехов. Комунальники пів місяця долали наслідки негоди. Вони розчищали завали з гілок, розпилювали дерева, що впали, лагодили обірвані електропроводи та розбиті дахи.