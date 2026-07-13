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Розпилили балончик і пошкодили авто: на представників ТЦК напали у Харкові

Суспільство 15:29   13.07.2026
Вікторія Яковенко
Розпилили балончик і пошкодили авто: на представників ТЦК напали у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які, за даними слідства, чинили опір представникам ТЦК та пошкодили службовий автомобіль.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 11 липня у Слобідському районі.

«Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження», – зазначили правоохоронці.

На місце негайно прибули поліцейські. Вони встановили ймовірних порушників. Зазначається, що затримали п’ятьох чоловіків.

Їм повідомили про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми.

на сотрудников ТЦК напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, в отриманні хабаря, а також у допомозі в ухиленні від мобілізації підозрюють співробітника одного з районних ТЦК та СП Харкова, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 15:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які, за даними слідства, чинили опір представникам ТЦК та пошкодили службовий автомобіль.".