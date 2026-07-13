Розпилили балончик і пошкодили авто: на представників ТЦК напали у Харкові

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які, за даними слідства, чинили опір представникам ТЦК та пошкодили службовий автомобіль.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 11 липня у Слобідському районі.

«Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження», – зазначили правоохоронці.

На місце негайно прибули поліцейські. Вони встановили ймовірних порушників. Зазначається, що затримали п’ятьох чоловіків.

Їм повідомили про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми.

Нагадаємо, в отриманні хабаря, а також у допомозі в ухиленні від мобілізації підозрюють співробітника одного з районних ТЦК та СП Харкова, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.