Вбивство двох братів на Київщині: затримали екскомбрига 155-ї бригади, деталі
Сьогодні, 13 липня, правоохоронці затримали 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині. У ЗМІ зазначають, що йдеться про колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ “Анна Київська” Станіслава Лучанова. Про резонансний злочин стало відомо цими вихідними.
“Жахливий злочин. Резонанс, який він викликав, став запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу. Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас – недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті”, – пише очільник МВС України Ігор Клименко.
Він підкреслив, що “розслідування не відбуваються у прямому етері” та “не про все можна відразу говорити”. Каже: проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат – затримання організованої злочинної групи.
“Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде”, – відреагував президент України Володимир Зеленський.
Зазначимо, що 11 липня видання hromadske із посиланням на джерела у правоохоронних органах та СОУ повідомляло, що поліція затримала дев’ятьох бійців 155-ї ОМБр за підозрою у викраденні людей. За даними журналістів, у червні семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Пізніше видання повідомило імена обох чоловіків — це Роман та Максим Мосейчуки. Останній, зокрема,— колишній військовий.
В оперативному командуванні “Північ” зазначили, що розпочаті слідчі дії, а командир 155-ї ОМБр пішов у СЗЧ.
Потім у Військовій службі правопорядку ЗСУ поінформували, провели масштабний комплекс слідчих заходів, у результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області. За їхніми даними, усім учасникам повідомили про підозру.
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