Сьогодні 11 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Міжнародний день купання голяка. 11 липня 813 року візантійський імператор Михайло I Рангабе зрікся престолу. У 1804-му відбулася найвідоміша дуель в історії США. У 1893-му цього дня вперше отримали штучні перли. У 1897-му стартувала одна з найамбітніших арктичних експедицій. У 1944-му заснували Українську головну визвольну раду. У 1995-му боснійські серби влаштували різанину в Сребрениці. У 2022-му оприлюднили перше зображення, яке отримав космічний телескоп Джеймс Вебб.

Свята та пам’ятні дати 11 липня

11 липня у світі – Всесвітній день народонаселення, День пам’яті жертв геноциду у Сребрениці.

Друга субота липня – це Всесвітній день стрибків з парашутом, Міжнародний день купання голяка та Всесвітній день рому.

Також сьогодні: Всесвітній день коня (існує ще одна традиційна дата – 1 березня), Міжнародний день ефірних олій, Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни.

11 липня в історії

11 липня 813 року візантійський імператор Михайло I Рангабе зрікся престолу після нищівної поразки від болгарського хана Крума в битві при Версинікії та через втрату підтримки війська.

Він передав владу своєму полководцю Леву Вірменину, який наступного дня був коронований як імператор Лев V. Після зречення Михайло прийняв чернечий постриг під ім’ям Афанасій. Його синів кастрували й відправили до монастирів, щоб вони не могли претендувати на престол. Один із цих синів Микита (отримавши церковне ім’я Ігнатій) згодом став Вселенським патріархом Константинопольським. Колишній імператор Михайло помер 11 січня 844 року. Що ж до нового імператора Лева V, то він зміг припинити війну з болгарами, уклавши 30-річний мир із ханом Омуртагом. Також цей імператор відомий тим, що відновив політику іконоборства .

11 липня 1804 року відбулася найвідоміша дуель в історії США. Стрілялися політичні опоненти – віцепрезидент країни Аарон Берр та секретар казначейства Олександр Гамільтон. Докладніше.

11 липня 1893 року людині вперше вдалося отримати штучні перли. Технологію їх вирощування розробив колишній торговець локшиною японець Кокіті Мікімото. Докладніше.

11 липня 1897 року стартувала одна з найамбіційніших арктичних експедицій, яка завершилася трагічно. Докладніше.

11 липня 1944 року засновано Українську головну визвольну раду – політичний провід УПА. Докладніше.

11 липня 1995 року війська Республіки Сербської на чолі з генералом Ратком Младичем вступили в боснійське місто Сребрениця, де влаштували криваву різанину. Докладніше.

11 липня 2022 року оприлюднили перше зображення, яке отримав космічний телескоп “Джеймс Вебб”. Докладніше.

Церковне свято 11 липня

11 липня вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з гнізд почали вилітати пташенята, то буде сильна спека.

Якщо небо на сході сонця золоте, то погода буде прохолодною та вітряною. Якщо червоне – чекайте на спеку та посуху.

Якщо зозуля перестала кувати, то зима в цьому році буде рання.

Що не можна робити 11 липня

Жінкам не можна стригти чи фарбувати волосся.

Не можна рубати сосни та ялинки.