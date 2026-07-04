Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії

4 липня в Україні – День Національної поліції та День судового експерта. Цього дня 1971 року в зоопарку Сан-Франциско народилася майбутня світова знаменитість – горила Коко. У 2005-му NASA провело експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1. У 1941-му німці заарештували та вбили у Львові кілька десятків учених – професорів університету. У 1790-му народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. У 1776-му прийняли Декларацію незалежності США. У 1631-му відкрили перше у світі агентство зайнятості.

Свята та пам’ятні дати 4 липня

4 липня в Україні – День Національної поліції, День судового експерта та День волошок.

Перша субота липня – це Міжнародний день Дніпра. Також на першу липневу суботу припадають: День відвідування місцевих парків, Міжнародний день плювання кісточок від черешень і Міжнародний день кооперативів.

У світі – День незалежності США.

Також сьогодні: День музики в стилі кантрі та День смаження яєчні на тротуарі.

4 липня в історії

4 липня 1631 року відкрили перше у світі агентство зайнятості. “Піонерами” стали французи. Докладніше.

4 липня 1776 року Другий континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності США. Докладніше.

4 липня 1790 року народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. На той момент гора називалася Пік XV, а тепер відома як Еверест, або як Джомолунгма. Докладніше.

4 липня 1941 року нацисти невдовзі після захоплення Львова скоїли масові вбивства інтелігенції (переважно – поляків). Докладніше.

4 липня 1971 року у зоопарку Сан-Франциско народилася майбутня світова знаменитість – горила Коко.

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Надзвичайно розумна тварина за допомогою своєї виховательки – аспірантки Стенфордського університету Франсін “Пенні” Паттерсон – протягом життя вивчала мову жестів. Паттерсон та її команда стверджували, що Коко навчилася розуміти близько 2000 розмовних англійських слів і використовувала для спілкування приблизно 1000 різних жестів американської жестової мови. Хоча зараз низка вчених висловлює сумніви в реальних мовних здібностях горили, фактом залишається її значний інтелект. Він привернув до Коко увагу ЗМІ, зробивши її зіркою публікацій та документальних фільмів. У 1978 році “селфі”, яке зробила горила, сфотографувавши себе у дзеркалі, опублікували на обкладинці “National Geographic”.

Одна з підтверджених і дуже милих історій про цю горилу є такою.

“У 1983 році Коко використала мову жестів, щоб попросити домашню кішку на Різдво. Замість цього вона отримала м’яку іграшку, але Коко не гралася з нею та жестами висловила свій смуток. Пізніше, на її день народження, дослідники принесли Коко кошенят і дозволили їй обрати одне. Вона обрала сіро-біле кошеня і назвала його Ол Болл (All Ball). Горила по-материнськи ставилася до кошеняти, тримаючи його на руках, як немовля, і притискаючи до грудей. Коко та Ол Болл з’явилися на обкладинці National Geographic у січні 1985 року”, – пише проєкт History.

Горила прожила довге життя. У 1974 році вона переїхала “в нові апартаменти” до Стенфордського університету. А Пенні Паттерсон започаткувала The Gorilla Foundation – громадську організацію, початковою метою якої було зібрати гроші, щоб викупити Коко у зоопарку. Це вдалося. Після покупки фонд продовжував підтримувати дослідження Паттерсон. Знаменита горила померла у віці 46 років – 19 червня 2018 року.

4 липня 2005 NASA провело експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1. Докладніше.

4 липня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по тиловому місту Харківської області – Первомайському. Докладніше.

Церковне свято 4 липня

4 липня вшановують пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цілий день іде дощ, то весь липень буде дощовим.

Якщо до полудня прохолодно, а після обіду спека, то погода в липні буде мінливою.

Якщо смородина вже повністю дозріла, то осінь в цьому році буде пізньою і теплою.

Якщо вранці на траві залишилася роса, то скоро буде гроза.

Що не можна робити 4 липня

Не можна брати гроші в борг.

Не можна вирушати в подорож.

Не варто планувати на цей день переїзд до нової оселі або початок роботи на новому місці.