Сьогодні 3 липня 2026: яке свято та день в історії

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. У цей день 1996 року прем’єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор оголосив про повернення Скунського каменю до Шотландії після майже 700 років перебування в Англії. У 1991-му Верховна Рада ухвалила закон «Про всеукраїнський і місцеві референдуми». У 1940-му англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір. У 1928-му в продаж надійшли перші телевізори. У 1863-му закінчилася найбільш кровопролитна з битв Громадянської війни в США — битва під Геттісбургом. У 987-му у Франції коронували першого з королів династії Капетингів – Гуго Капета.

Свята та пам’ятні дати 3 липня

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

У світі – Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

Також сьогодні: День непокори, Міжнародний день кидання каменю, День вдячності кондиціонерам, Всесвітній день суриката.

3 липня в історії

3 липня 987 року коронували короля франків Гуго Капета. На цьому завершилося правління країни Каролінзької династії та почалася епоха Капетингів. Докладніше.

3 липня 1863 року завершилася найкривавіша з битв Громадянської війни в ​​США – під Геттісбургом. Докладніше.

3 липня 1928 року в продажу з’явилися перші телевізори. Докладніше.

3 липня 1940 року англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір (в Алжирі), щоб не допустити передачі військових кораблів Франції нацистам. Докладніше.

3 липня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Докладніше.

3 липня 1996 року прем’єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор оголосив про повернення Скунського каменю до Шотландії після майже 700 років перебування в Англії. Цей 152-кілограмовий блок червоного піщаника, який ще називають Камінь Долі, є найважливішою реліквією для шотландського народу. За легендами, камінь використовували для коронацій ще часів стародавнього королівства Дал Ріада (воно знаходилося на території сучасних Західної Шотландії та Північної Ірландії). За переказами, у IX столітті король Кеннет I перевіз камінь до Скуна, який став традиційним місцем коронації шотландських монархів. З того часу саме там проводили коронації всіх наступників Кеннета на престолі. Сучасні дослідження каменю дещо “спрощують” його історію. Геологи довели, що реліквія ні звідки не прибула до Скуна: піщаник видобули на околицях цього поселення. Втім, це не робить його менш історично чи символічно значущим. До Лондона цей камінь потрапив після захоплення Шотландії королем Англії Едуардом I. Це сталося ще в 1296 році. Згодом брилу вбудували в коронаційне крісло англійських монархів.

Відтоді його використовували під час коронацій англійських, а згодом британських монархів протягом століть. Шотландцям Скунський камінь відмовлялися віддати навіть заради збереження реліквії в часи Другої світової та масштабних бомбардувань Великої Британії. У середині ХХ століття група студентів університету Глазго викрала реліквію, щоб повернути на батьківщину. Кілька місяців її розшукувала вся Британія. А викрадачі зрештою розмістили Скунський камінь біля руїн Арбротського абатства – місця, де в 1320 році підписали декларацію шотландської незалежності. Його повернули до Лондона та за рік після цих подій реліквія «взяла участь» у коронації королеви Єлизавети ІІ. Саме за часів її правління уряд усе ж пішов назустріч Шотландії – камінь повернули. Зараз його зберігають в Единбурзькому замку. Однак іноді він відвідує Лондон. Востаннє це було у 2023 році, коли Камінь Долі доставили на коронацію короля Великої Британії Карла III (Чарльза III).

Церковне свято 3 липня

3 липня вшановують мученика Якинфа. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 липня йде дощ, то ще 40 днів буде мокро.

Якщо на рослинах немає павутиння, то найближчі дні будуть дощовими.

Якщо хмари пливуть високо – погода буде сухою.

Що не можна робити 3 липня

Жінкам не можна ходити з розпущеним волоссям.

Не можна перераховувати гроші, які відклали, інакше у вас будуть непередбачені витрати.

Не можна викидати залишки їжі.