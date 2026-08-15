Сьогодні 15 серпня 2026: яке свято та день в історії

15 серпня в Україні – День археолога. Сьогодні також Міжнародний день безпритульних тварин. Цього дня у 1997 році Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду — “Орден княгині Ольги”. У 1990-му загинув лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. У 1969-му розпочався Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько півмільйона хіпі. У 1914-му перше судно пройшло Панамським каналом, а в 1947-му незалежність здобула Індія. У 1769-му народився Наполеон, а у 1810-му за його наказом у Парижі встановили Вандомську колону з перетоплених російських та австрійських гармат. У 1556-му почали створювати Пересопницьке Євангеліє. У 1483-му відкрили Сикстинську капелу.

Свята та пам’ятні дати 15 серпня

15 серпня в Україні відзначають День археолога та День міста Тернопіль.

Третя субота серпня – це Міжнародний день безпритульних тварин, Всесвітній день медоносних бджіл, Міжнародний день геокешинга та День ресторану (у серпні)

У світі – Всесвітній день величі.

15 серпня в історії

15 серпня 1483 року відкрили Сикстинську капелу в Апостольському палаці – офіційній резиденції Папи Римського у Ватикані. Докладніше.

15 серпня 1556 року розпочалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це Євангеліє, на якому присягають на вірність українському народу президенти України, є пам’яткою староукраїнської мови та мистецтва. Докладніше.

15 серпня 1769 року народився Наполеон Бонапарт.

15 серпня 1810 року в Парижі завершили будівництво Вандомської колони. Її створили за наказом Наполеона, переплавивши австрійські та російські гармати, захоплені французькою армією. Докладніше.

15 серпня 1914 року Панамським каналом пройшло перше судно. Докладніше.

15 серпня 1947 року Індія (на той час Індійський Союз) офіційно здобула незалежність від Великої Британії. Акт про утворення незалежних держав на території колишньої Британської Індії 18 липня 1947 року ухвалив парламент Великої Британії та підписав король Георг VI. А 15 серпня відбулася церемонія передачі влади в Делі.

15 серпня 1969 року розпочався знаменитий Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько пів мільйона хіпі. Докладніше.

15 серпня 1990 року загинув культовий радянський рок-співак, лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. Докладніше.

15 серпня 1997 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – “Орден княгині Ольги”. Ним відзначають заслуги жінок у розвитку Української держави, а також духовному відродженні нації та вихованні дітей. Нагороду можуть отримувати іноземні громадянки та особи без громадянства.

Церковне свято 15 серпня

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці – день закінчення земного життя святої Діви Марії. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 15 серпня, таким буде і вересень.

Якщо кішка цілий день точить кігті, то скоро погода зіпсується.

Якщо жаби голосно квакають, слід чекати дощу.

Що не можна робити 15 серпня

В Успіння не можна грати весілля.

Не можна важко працювати.

Не можна ходити босоніж або ж носити старе та брудне взуття.