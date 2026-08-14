Заповнений на 100%: як працює підземний дитячий садок під Харковом (відео)

Підземний дитячий садок у селищі Пісочин Харківської області, що відкрився 13 липня, заповнений на 100%. Безпечний простір відвідують 260 вихованців, і вільних місць у закладі поки що немає, розповіла МГ «Об’єктив» директорка Оксана Ноздріна.

За її словами, садок працює в очному форматі в одну зміну — з 8:00 до 13:00. Наразі заклад приймає дітей виключно з Пісочинської громади (Пісочин, Коротич, Березівка), які раніше стояли в черзі.

«Зараз у нашому садочку 260 дітей. Він заповнений на 100%. Поки що ми нових дітей не беремо — якщо з’являться вільні місця, то будемо добирати», — повідомила Ноздріна.

Денний сон для вихованців у зв’язку з однією зміною не передбачений, а питання організації гарячого харчування з 1 вересня — у роботі.

«Це таке місце, де ти можеш спокійно віддати дитину і не турбуватися, що з нею щось станеться. Війна війною, але дитинство ніхто не скасовує. Я віддала сина, тому що вийшла на роботу. Спочатку йому було важко, але зараз все добре, він дуже хоче сюди йти», — розповіла мати чотирирічного Богданчика Тетяна.

Педагоги кажуть, що діти швидко адаптувалися до укриття та із задоволенням відвідують заняття.

«Ми працюємо в укритті вже близько місяця. Спочатку, коли діти прийшли, вони були трішки розторможені, але зараз ми їх уже зібрали в купку. Дітям подобається, вони із задоволенням йдуть до садочка», — розповіла вихователька Олена Шатохіна.

«Подобається тим, що ми не переживаємо за безпеку дітей. Дітям не вистачає спілкування, батьки теж задоволені», — додала вихователька Анна Сущенко.

У закладі з малюками проводять тематичні та патріотичні заняття. Так, у старшій групі навчаються готувати традиційні українські вареники з картоплею, а в середній створюють аплікації до Дня незалежності.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», перший в Україні підземний дитячий садок відкрили в Пісочині 13 липня. У ньому сформували 21 групу для дітей від трьох років, у тому числі інклюзивну. Діти відвідують заклад із 08:00 до 13:00. Як анонсувала директорка Оксана Ноздріна, якщо заявок буде більше — садок працюватиме у дві зміни, що дозволить охопити понад 500 дошкільнят. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, безпечна споруда коштувала близько 180 мільйонів гривень та повністю автономна.