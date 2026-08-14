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Скільки вибитих вікон закрили в Харкові за тиждень (фото)

Суспільство 12:32   14.08.2026
Вікторія Яковенко
Скільки вибитих вікон закрили в Харкові за тиждень (фото) Фото: Харківська міськрада

За тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» закрили 71 вікно після ворожих ударів, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Крім того, комунальники опрацювали майже 80 звернень щодо несправності домофонів, відремонтували 60 приладів обліку електроенергії, відновили 16 систем автоматичного доступу до укриттів. Також фахівці виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо.

“Паралельно підприємство продовжує вести облік діяльності всіх комунальних служб міста – за тиждень було зафіксовано понад 17,7 тис. звернень щодо поточних ремонтів”, – додали у мерії.

окна закрывают в Харькове после обстрелов
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, на проспекті Байрона у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку. Внаслідок ворожої атаки там були пошкоджені опорна стіна, покрівля та перекриття між першим і другим поверхами. Також були вибиті вікна, а пожежа пошкодила балкон в одній із квартир, нагадали у Харківській міськраді. Що вже зробили у будинку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» закрили 71 вікно після ворожих ударів, повідомила пресслужба Харківської міськради.".