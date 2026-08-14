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Прокуратура підозрює екс-поліцейську у роботі на ворога – що відомо

Події 10:25   14.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Прокуратура підозрює екс-поліцейську у роботі на ворога – що відомо

У Харківській облпрокуратурі викрили ще одну колишню поліцейську, яка перейшла на бік ворога.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Куп’янського району вона погодилася працювати на росіян.

Йдеться про місцеву мешканку, яка раніше працювала старшим дізнавачем сектору дізнання місцевого відділу поліції. Вона погодилася на пропозицію окупантів і обійняла посаду «и. о. следователя следственного отдела» у незаконному створеному «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Колаборантка проводила огляди місця подій, виносила постанови, відбирала у місцевих мешканців пояснення та документально оформлювала їх відповідно до російського законодавства”, – встановили правоохоронці.

За цю роботу вона отримувала близько 30 тисяч гривень.

“Згодом колаборантку перепризначили на посаду «старшего дознавателя отдела дознания Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянськ)». Після деокупації території Збройними Силами України ворожа поплічниця втекла до рф. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі викрили ще одну колишню поліцейську, яка перейшла на бік ворога.".