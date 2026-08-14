Прокуратура подозревает экс-полицейскую в работе на врага – что известно

В Харьковской облпрокуратуре разоблачили еще одну бывшую полицейскую, которая перешла на сторону врага.

По данным следствия, летом 2022 году, во время оккупации Купянского района, она согласилась работать на россиян.

«Коллаборантка проводила осмотр места событий, выносила постановления, отбирала у местных жителей объяснения и документально оформляла их в соответствии с российским законодательством. Речь идет о местной жительнице, ранее работавшей старшим дознавателем сектора дознания местного отдела полиции. Она согласилась на предложение оккупантов и заняла должность «и. о. следователя следственного отдела» в созданном незаконном «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», – установили правоохранители.

За эту работу она получала около 30 тысяч гривен.

«Впоследствии коллаборантка была назначена на должность «старшего дознавателя отдела дознания Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)». После деоккупации территории Вооруженными Силами Украины вражеская приспешница сбежала в РФ. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры женщине заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск», – добавили в прокуратуре.