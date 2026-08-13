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В Харькове появляются инсталляции ко Дню города и Независимости (фото)

Общество 13:48   13.08.2026
Виктория Яковенко
В Харькове появляются инсталляции ко Дню города и Независимости (фото) Фото: Центральный парк

В саду им. Шевченко начали монтировать инсталляции ко Дню города и Дню Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального парка. Отмечается, что работники используют украшения прошлых лет, но переработанные в другом стиле.

Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.

Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк

Напомним, ряд мероприятий ко Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины пройдет на станциях харьковского метрополитена с 19 по 24 августа, сообщали в пресс-службе горсовета. Отмечается, что концерты и выставки будут организованы на станциях метро «Исторический музей», «Салтовская», «Студенческая», «Академика Барабашова», «Ярослава Мудрого» и «Научная». Расписание мероприятий здесь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 13:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду им. Шевченко начали монтировать инсталляции ко Дню города и Дню Независимости.".