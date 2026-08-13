В Харькове появляются инсталляции ко Дню города и Независимости (фото)

В саду им. Шевченко начали монтировать инсталляции ко Дню города и Дню Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального парка. Отмечается, что работники используют украшения прошлых лет, но переработанные в другом стиле.

Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.

Напомним, ряд мероприятий ко Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины пройдет на станциях харьковского метрополитена с 19 по 24 августа, сообщали в пресс-службе горсовета. Отмечается, что концерты и выставки будут организованы на станциях метро «Исторический музей», «Салтовская», «Студенческая», «Академика Барабашова», «Ярослава Мудрого» и «Научная». Расписание мероприятий здесь.