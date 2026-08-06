Сегодня 6 августа 2026: какой праздник и день в истории

6 августа – Яблочный Спас (Преображение Господне). В этот день 2012 года марсоход «Curiosity» успешно приземлился на Марсе. В 1962-м провозгласила независимость Ямайка. В 1945-м американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. В 1926-м 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. В 1890-м провели первую казнь на электрическом стуле. В 1806-м прекратила существование Священная Римская империя. В 1657-м умер гетман Богдан Хмельницкий.

Праздники и памятные даты 6 августа

6 августа в Украине – Яблочный Спас (церковный праздник Преображения Господня).

В мире – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».

Также сегодня — День благодарности работникам сельского хозяйства.

6 августа в истории

6 августа 1657 года умер Богдан Хмельницкий. Подробнее.

6 августа 1806 года официально прекратила существование Священная Римская империя. В этот день от короны отрекся последний император – Франц II. Подробнее.

6 августа 1890 года в США впервые совершили казнь на электрическом стуле. Подробнее.

6 августа 1926 года 19-летняя американская олимпийская чемпионка Гертруда Эдерле переплыла Ла-Манш. Подробнее.

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль. Подробнее.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима. Подробнее.

6 августа 1962 года провозгласила независимость Ямайка. Подробнее.

6 августа 2012 года марсоход «Curiosity» успешно приземлился в кратере Гейл на Марсе.

«На момент запуска Curiosity был самым крупным и мощным марсоходом, когда-либо отправленным на Марс», — отмечают в NASA.

Запустили Curiosity 26 ноября 2011 года. Главной целью миссии было выяснить, существовали ли когда-нибудь на Красной планете условия, пригодные для микробной жизни. Марсоход — размером с легковой автомобиль. У него есть двухметровая «рука» для использования различных инструментов. А их у Curiosity немало: десять научных приборов, а также 17 камер, лазер, бур и так далее. Одна из главных его задач – поиск пород, которые могли сформироваться в воде или содержат следы органических веществ.

«В начале своей миссии научные инструменты Curiosity обнаружили химические и минеральные доказательства некогда подходящей для жизни среды на Марсе. Он продолжает исследовать горные породы того времени, когда на Марсе могла существовать микробная жизнь», — объясняет NASA.

Церковный праздник 6 августа

6 августа – Преображение Господне. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 августа дует южный ветер, будет затяжная непогода.

Если до полудня не высохла роса, скоро будут грозы.

Что нельзя делать 6 августа

Нельзя заниматься домашним хозяйством и тяжелой физической работой, убирать и работать в саду и огороде.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Этот день не подходит для свадьбы.