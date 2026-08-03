Сегодня 3 августа 2026: какой праздник и день в истории

3 августа 2012 года свое первое олимпийское «золото» выиграла Кэти Ледеки. В 1996-м началась «эпоха «Макарены». В 1958-м американская атомная подлодка “Наутилус” первой достигла Северного полюса под водой. В 1914-м Главная украинская рада призвала украинцев поддержать Австро-Венгрию в Первой Мировой войне. В 1778-м открыли всемирно известный итальянский оперный театр «La Scala». В 1492-м Колумб отправился в свое первое путешествие (как он думал, в Индию).

Праздники и памятные даты 3 августа

3 августа – Всемирный день арбуза.

Также сегодня: День распространения информации о синдроме гвоздики.

3 августа в истории

3 августа 1492 года мореплаватель Христофор Колумб отправился в первое из своих далеких путешествий. Подробнее.

3 августа 1778 года в Милане открыли оперный театр «La Scala», которому суждено было стать одним из самых известных в мире. Подробнее.

3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции. На тот момент Австро-Венгрия уже вторглась в Сербию, Россия и Франция начали мобилизацию, а Германия объявила войну России. Все эти события в дальнейшем привели к расширению войны до масштабов мировой.

3 августа 1914 года Главная украинская рада призвала украинцев поддержать Австро-Венгрию в Первой Мировой войне. Подробнее.

3 августа 1958 года первая в истории атомная подлодка — американский «Наутилус» — достигла Северного полюса под водой. Подробнее.

3 августа 1996 года началась «эпоха «Макарены». В этот день песня «Macarena (Bayside Boys Mix)» испанского дуэта «Los del Río» впервые возглавила американский чарт «Billboard Hot 100». Она была на первом месте 14 недель, а оставалась в чарте 60 недель. Это был один из самых успешных мировых хитов 1990-х.

«Macarena изначально выпустили как румбу на альбоме Los Del Río 1993 года «A Mí Me Gusta». Следующая версия с элементами фламенко/попа произвела большой фурор в Испании, Колумбии и Мексике, – пишет Тим ​​Макфейт для сайта Grammy. – В Пуэрто-Рико Macarena служила неофициальным гимном предвыборной кампании тогдашнего губернатора Педро Росселло, который баллотировался для переизбрания. Песня также приобрела популярность в Европе. В США в 1995 году Macarena привлекла внимание Джонни Кариде, радиоведущего маямской радиостанции «Power 96». Кариде стал свидетелем того, как песня набирала популярность в местных клубах. Чувствуя что-то грандиозное, он пригласил своих друзей из маямской группы «Bayside Boys» — Майка Триая и Карлоса де Ярса — и певицу Карлу Ванессу записать ремикс с англоязычными куплетами, который позже приобрела RCA».

Так появилась та версия «Макарены», которая в 1990-е звучала буквально «из каждого утюга» и до сих пор известна даже тем, кто в те годы еще не родился.

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3 августа 2012 года 15-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла первое в карьере олимпийское золото. Она победила на своей «коронной» дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Лондоне. Подробнее.

Церковный праздник 3 августа

3 августа чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 3 августа сырая и теплая, то в лесу будет много грибов.

Если в водоеме у поверхности плещется рыба, то погода будет жаркой и солнечной.

Если над землей низко стелется туман, то будет жарко.

Что нельзя делать 3 августа

Запрещено лениться.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу (длится Успенский пост).