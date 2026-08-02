Взрывы под Харьковом 2 августа: россияне атаковали почтовый терминал

Взрывы в пригороде Харькова раздавались около 10:35 2 августа.

О «прилете» российского БпЛА в пригороде Харькова почти сразу сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате удара вспыхнул пожар.

Через час глава ХОВА рассказал подробности чрезвычайной ситуации.

«В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – отметил Синегубов.

В соцсетях корреспонденты сообщают, что российский удар снова потерпел почтовый терминал в Коротиче.