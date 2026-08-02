Live

Взрывы под Харьковом 2 августа: россияне атаковали почтовый терминал

Происшествия 12:11   02.08.2026
Оксана Якушко
Взрывы под Харьковом 2 августа: россияне атаковали почтовый терминал

Взрывы в пригороде Харькова раздавались около 10:35 2 августа.

О «прилете» российского БпЛА в пригороде Харькова почти сразу сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в результате удара вспыхнул пожар.

Через час глава ХОВА рассказал подробности чрезвычайной ситуации.

«В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – отметил Синегубов.

В соцсетях корреспонденты сообщают, что российский удар снова потерпел почтовый терминал в Коротиче.

Читайте также: Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине

 

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
01.08.2026, 21:40
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
02.08.2026, 12:20
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
02.08.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
01.08.2026, 21:37
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
01.08.2026, 19:51
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
02.08.2026, 08:56

Новости по теме:

02.08.2026
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
01.08.2026
ГСЧС: FPV атаковал в Харькове АЗС, пожары после ударов бушевали и в области
31.07.2026
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
31.07.2026
Смертельный удар РФ по Изюму: спасатели нашли тело под завалами дома
31.07.2026
Очередной удар по почтовому терминалу в пригороде нанесли россияне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы под Харьковом 2 августа: россияне атаковали почтовый терминал», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 12:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в пригороде Харькова раздавались около 10:35 2 августа.".