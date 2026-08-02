Взрывы под Харьковом 2 августа: россияне атаковали почтовый терминал
Взрывы в пригороде Харькова раздавались около 10:35 2 августа.
О «прилете» российского БпЛА в пригороде Харькова почти сразу сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в результате удара вспыхнул пожар.
Через час глава ХОВА рассказал подробности чрезвычайной ситуации.
«В результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – отметил Синегубов.
В соцсетях корреспонденты сообщают, что российский удар снова потерпел почтовый терминал в Коротиче.
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