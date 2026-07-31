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Смертельный удар РФ по Изюму: спасатели нашли тело под завалами дома

Происшествия 09:21   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный удар РФ по Изюму: спасатели нашли тело под завалами дома

Из 16 пожаров, которые потушили спасатели в течение минувших суток, шесть начались послед ударов РФ, передают в облуправлении ГСЧС.

Пожары после «прилетов» бушевали в Харьковском, Изюмском, Чугуевском и Лозовском районах области, а также в Харькове. В основном повреждена гражданская инфраструктура и трава на открытых территориях.

«Ночью российские войска нанесли авиационный удар по городу Изюм. В результате попадания был разрушен частный жилой дом. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Еще два человека пострадали. Также повреждено здание лицея и пять частных домов», – пишут в ГСЧС.

Кроме того, за сутки бушевали семь пожаров в природных экосистемах на площади три гектара.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 16 пожаров, которые потушили спасатели в течение минувших суток, шесть начались послед ударов РФ, передают в облуправлении ГСЧС.".