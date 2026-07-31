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Новости Харькова — главное 31 июля: тревоги, удар по почтовому терминалу

Общество 07:41   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 31 июля: тревоги, удар по почтовому терминалу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:40

Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась всю ночь

Тревогу на Харьковщине объявили в 23:30 из-за угрозы БпЛА – она продлилась всю ночь до 06:30. В 23:23 Мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА «Молния» по Слободскому району. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. Вероятно, речь идет о почтовом терминале Новой почте в Коротиче. Около 05:20 мониторинговые ТГ-каналы писали о «Шахедах», которые летят на поселок.

Вскоре начальник ХОВА проинформировал о «прилете» по терминалу.

«Произошло возгорание грузового автомобиля. Профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 07:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".