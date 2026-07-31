Сегодня 31 июля 2026: какой праздник и день в истории

31 июля 1715 года ураган у восточного побережья Флориды потопил десять кораблей испанского «Серебряного флота». В 1919-м в Германии приняли Веймарскую конституцию. В 1944-м погиб писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. В 1954-м итальянские альпинисты первыми в мире поднялись на самую сложную вершину – К2 (Чогори). В 1957-м решили строить «хрущевки». В 1965-м родилась автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (это также День рождения Гарри в ее книгах). В 1971-м человек впервые проехал по Луне на «Лунном автомобиле».

Праздники и памятные даты 31 июля

31 июля в мире – Международный день благодарности спасателям (посвященный службам спасения на воде).

Последняя пятница июля – это День системного администратора.

Также сегодня: День африканской женщины, Всемирный день рейнджеров, День беспородной собаки, День рождения Гарри Поттера, День осведомленности о необычных музыкальных инструментах.

31 июля в истории

31 июля 1715 года ураган у восточного побережья Флориды потопил десять кораблей испанского «Серебряного флота». Они перевозили в Европу золото, серебро и другие драгоценности из испанских колоний. Корабли отправились из Гаваны (Куба) 24 июля и, по данным историков, перевозили тонны монет на сумму около 14 миллионов песо. Ураган вместе с грузом потопил и моряков – по оценкам, количество погибших достигло порядка тысячи.

В течение следующего года около 80% кладов испанцам удалось поднять с глубины. Однако остатки драгоценного груза находили и в ХХ веке. Сокровища ищут до сих пор. Время от времени находят золотые и серебряные монеты, украшения и другие ценности, пролежавшие на дне более трех веков. Корабли, уничтоженные этим штормом – не единственные, которые не дают покоя искателям. В водах между Америкой и Европой затонули десятки кораблей, перевозивших драгоценности из испанских колоний. Испанские суда часто становились добычей пиратов, каперов или даже британского королевского флота. Одной из известнейших находок XXI века стал галеон «Сан-Хосе», затонувший после боя с британскими кораблями в 1708 году. Стоимость его груза предварительно оценили примерно в 2 миллиарда долларов.

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. Подробнее.

31 июля 1944 года погиб французский писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. Подробнее.

31 июля 1954 года итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми в мире поднялись на вершину К2 (Чогори). Подробнее.

31 июля 1957 года придумали «хрущевки». В этот день опубликовали постановление ЦК КПСС «О развитии жилищного строительства в СССР». Подробнее.

31 июля 1965 года родилась «мама» Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг. Подробнее.

31 июля 1971 года человек впервые проехал по Луне на модуле «Lunar Rover Vehicle» (так называемом «Лунном автомобиле»). Подробнее.

Церковный праздник 31 июля

31 июля отмечают предпраздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. Почитают память праведного Евдокима Каппадокиянина. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 31 июля (теплый или прохладный), такой будет и осень.

Если 31 июля много огурцов, то в августе будет много тыкв.

Если в этот день появилась радуга, будет богатый урожай.

Если утром идет непродолжительный дождь, то осень будет грибной.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя стирать, убирать и заниматься другими бытовыми домашними делами.

Нельзя ссориться с родными и отказывать им в помощи.

Нельзя поднимать что-либо из земли.