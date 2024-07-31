Сегодня 31 июля: какой праздник и день в истории

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. В 1944-м погиб писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. В 1954-м итальянские альпинисты первыми в мире поднялись на самую сложную вершину – К2 (Чогори). В 1965-м родилась автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (это также День рождения Гарри в ее книгах). В 1971-м человек впервые проехал по Луне на «Лунном автомобиле».

Праздники и памятные даты 31 июля

31 июля в мире – Всемирный день рейнджера.

Также отмечают: День беспородной собаки, День африканской женщины, День рождения Гарри Поттера.

31 июля в истории

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. Она вступила в силу 11 августа, после чего страна стала официально республикой. Следующий период истории Германии (до 1933 года, когда Гитлер узурпировал власть) называют периодом Веймарской республики. Подробнее.

31 июля 1944 года погиб французский писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. Подробнее.

31 июля 1954 года итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми в мире поднялись на вершину К2 (Чогори). Этот восьмитысячник (8611 м) – второй по высоте в мире после Эвереста. Однако именно его считают самой сложной горой для подъема. До недавнего времени погибал каждый пятый из тех, кто пытался его покорить. В последние годы статистика смертности несколько снижается, однако все еще самая высокая в мире. По состоянию на август 2022 года на вершине побывали 700 человек, а количество погибших альпинистов составило 96. Самые сложные участки горы: «Дымоход» – вертикальная щель высотой примерно 30 м, «Черная пирамида» – скала более 450 м высотой, «Плечо» — лавиноопасный участок и «Бутылочное горлышко» — узкий 100-метровый проход под ледяным пиком за 400 метров до вершины.

К2 находится в горной системе Каракорум – на границе между Пакистаном и Китаем. Альпинисты чаще всего поднимаются на Чогори с пакистанской стороны горы, с китайской – это гораздо сложнее и опаснее. Первые попытки «штурмовать» К2 были еще в начале ХХ века. Известно, что в 1902 году альпинисты достигли высоты 6525 метров. В 1909 году герцог Абруццкий Луиджи Амедео достиг отметки 6199 м, а в следующем году на лекции в Милане заявил: «Если когда-то нога человека и ступит на блестящую вершину К2, то это будет авиатор, а не альпинист».

Однако герцог ошибся. С развитием технологий и оборудования пик Дикой горы (как ее назвал альпинист Джордж Белл) стал достижимым. В 1938-м экспедиция во главе с Чарльзом Хьюстоном достигла отметки в 7925 метров. В 1953-м Хьюстон и компания снова штурмовали К2 – и были очень близки к успеху, однако попали в шторм в лагере на высоте 7750 метров. В результате тяжело заболел один из членов команды – Арт Гилки. Товарищи сделали все возможное, чтобы спасти его и спустить с горы (они едва не погибли во время падения, единственный альпинист спас всю команду). Арт Гилки все же погиб — либо во время лавины, либо пожертвовал собой, чтобы не быть обузой для товарищей. Сейчас у подножия горы есть мемориал Гилки, посвященный ему и всем альпинистам, погибшим на К2. Хьюстон, несмотря на трагическую неудачу, не отказывался от идеи покорить Дикую гору, но на 1954 год восхождение забронировала другая команда – итальянцы. Когда они достигли вершины К2, Чарльз Хьюстон покинул альпинизм. Но итальянцам победа далась тоже очень непросто. В экспедиции участвовали 11 альпинистов и 440 портеров (носителей вещей, как правило – это представители местной народности, шерпов). 21 июня один из альпинистов погиб от болезни, однако это не остановило восхождение. 31 июля Лино Лачеделли и Акилле Компаньони достигли пика К2.

Харьковские альпинисты также поднимались на К2. Первым украинцем, взошедшим на Чогори, был президент Харьковской федерации альпинизма и скалолазания Геннадий Копейка. А в 2021-м флаг Украины на эту гору подняли Валентин Сипавин и Павел Сидоренко.

31 июля 1965 года родилась «мама» Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг. Подробнее.

31 июля 1971 года человек впервые проехал по Луне на модуле «Lunar Rover Vehicle» (так называемом «Лунном автомобиле»). Подробнее.

Церковный праздник 31 июля

31 июля отмечают предпраздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. Почитают память праведного Евдокима Каппадокиянина. Он жил в Малой Азии в IХ веке – во время царствования императора Феофила. Происходил из семьи благочестивых христиан, дал обет безбрачия и целомудрия. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он заботился о бедных, сиротах и вдовах, был защитником обиженных. А о его собственных христианских подвигах знал только Бог. Евдоким скончался в 33 года. Лежа на смертном одре, приказал положить себя в гроб в той одежде, в которой его застанет смерть. Так и поступили. А после смерти Евдокима у его гроба начали совершаться чудеса – исцелялись больные, и слава об этом росла. Через 18 месяцев к могиле сына пришла из Константинополя его мать. Она приказала снять камень, раскопать землю и открыть гроб. И тогда все увидели тело мужчины, не тронутое тлением. Со временем мощи святого Евдокима отвезли в Константинополь. Там их положили в раку в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители праведника.

Народные приметы

Какой день 31 июля (теплый или прохладный), такой будет и осень.

Если 31 июля много огурцов, то в августе будет много тыкв.

Если в этот день появилась радуга, будет богатый урожай.

Если утром идет непродолжительный дождь, то осень будет грибной.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя стирать, убирать и заниматься другими бытовыми домашними делами.

Нельзя ссориться с родными и отказывать им в помощи.

Нельзя поднимать что-либо из земли.