Прогноз погоды на среду, 25 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня сохранится облачная погода ☁️.

Прогнозируют небольшие осадки (снег 🌨, мокрый снег 💧❄️, дождь 🌧). На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер ожидается западный, 9 – 14 м/с, днем местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза.

В Харькове в течение суток ожидают небольшие осадки (снег 🌨, мокрый снег 💧❄️, дождь 🌧).

Ветер прогнозируют западный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° мороза, днем около 0°.