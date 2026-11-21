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Разделась и делала гимнастику: в метро Харькова задержали женщину (видео +18)

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• Дата публикации материала: 21 ноября 2026 в 17:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники метро вызвали скорую для женщины, сообщили в пресс-службе Харьковской подземки.".