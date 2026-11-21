Разделась и делала гимнастику: в метро Харькова задержали женщину (видео +18)
Фото: Харьковский метрополитен
Работники метро вызвали скорую для женщины, сообщили в пресс-службе Харьковской подземки.
Информацию о странной женщине, которая обнаженной находится в метро, один за другим вместе с видео распространили телеграм-каналы Харькова.
Вскоре спикер метрополитена Алексей Битнер прокомментировал инцидент.
«Около 12:30 на платформе станции «Левада» находилась обнаженная женщина. Сотрудники метрополитена сообщили об этом в полицию, и была вызвана «скорая». Женщина была госпитализирована медиками», — заявил Алексей Битнер.