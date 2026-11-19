19 ноября в Украине – День работников гидрометеорологической службы и стеклопроизводителей. В мире – Международный мужской день. В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, известный как «человек в железной маске». В 1919-м Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. В 1921-м создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. В 1942-м началась стратегическая наступательная операция советской Красной армии «Уран» — масштабное контрнаступление под Сталинградом. В 1997-м в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. В 2004-м в этот день произошла самая большая драка в истории американского спорта и NBA в частности.

Праздники и памятные даты 19 ноября

19 ноября в Украине: День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.

В мире – Международный мужской день.

Третий четверг ноября – это Международный день отказа от курения, Международный день философии, Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы, День социального предпринимательства и Всемирный день книги рекордов Гиннеса.

Также сегодня: Всемирный день гражданина, Всемирный день предотвращения жестокого обращения с детьми, Международный день женщин-предпринимателей, Международный день цельного зерна, Всемирный день туалета, Всемирный день муравьедов.

Видео создано с использованием ИИ

19 ноября в истории

19 ноября 1703 года в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске». Подробнее.

19 ноября 1919 года Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. Подробнее.

19 ноября 1921 года создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. Подробнее.

19 ноября 1942 года началась стратегическая наступательная операция советской Красной армии «Уран» — масштабное контрнаступление под Сталинградом. Оно завершилось окружением большой группировки немецких войск и, наконец, победой в Сталинградской битве — одной из решающих во Второй мировой войне.

Анализируя эти события и их освещение, американский историк и исследователь Второй мировой войны Ян Манн отмечает: западные и советские источники по-разному видели причины немецкого поражения. Но и те, и другие сходились на том, что предпосылками к краху Вермахта под Сталинградом стали длительные городские бои, которые истощили мощь 6-й армии Паулюса.

При этом мало внимания уделяли управленческим изменениям, введенным в Красной армии. Именно их, а также «высокомерие» немецкого командования Манн считает определяющими для дальнейшего развития событий.

Немецкие войска и их союзники (румыны, венгры и итальянцы) оказались под Сталинградом в ходе наступательной операции «Блау». Главными целями наступления были нефтяные месторождения Кавказа и выход на Волгу. Изначально продвижение происходило быстро и успешно, поэтому Гитлер принял решение разделить группу армий на две части. Группа армий «А» продвигалась к нефтяным месторождениям, группа армий «Б» — на Сталинград.

«Германское верховное командование снова повторило ошибки предыдущего года, поскольку не могло полностью сосредоточиться на одной главной цели», — отмечает Манн в статье для Национального музея Второй мировой войны США.

Бои за Сталинград начались летом 1942 года, а 23 августа немецкие войска достигли окрестностей города. Красная армия несла значительные потери, а Вермахт имел проблемы с логистикой. Переломить ситуацию в свою пользу долго не удавалось ни одной из сторон. Осенью в управлении советским войском провели ряд реформ.

«9 октября был издан приказ об отмене двойного командования в Красной Армии. До того времени решения советских командиров могли подвергать сомнению и бросать им вызов их политические комиссары; сейчас возможности комиссаров были уменьшены, а командиры сохранили полный контроль над своими частями. 16 октября другой приказ разрешил независимое развертывание танковых и механизированных соединений», — пишет Манн.

В то же время, советское командование восстанавливало танковые и механизированные корпуса, а также стрелковые корпуса. Эти соединения стали важной основой для операции «Уран». 23 октября создали 1-ю и 2-ю гвардейские армии. Все это было частью подготовки к предстоящему контрнаступлению. Замысел был смелым — окружить всю немецкую 6-ю армию. И это удалось.

«Снежное, туманное утро 19 ноября советские войска нанесли удар. Советские войска ударили по слабо защищенным флангам немецкой 6-й армии. В течение четырех дней они окружили около 300 тысяч солдат Оси, оказавшихся в ловушке на замерзшем пустыре в Сталинграде и его окрестностях. Попытки немцев прорваться из этого котла потерпели неудачу. В течение следующих трех месяцев Красная армия начала выжимать из них жизнь», — пишет Иен Джонсон, профессор военной истории в Университете Нотр-Дам.

23 ноября советские войска замкнули кольцо вокруг немецкой группировки. Оказавшихся в окружении Паулюса и его войско пытались снабжать с воздуха, но потребности существенно превосходили возможности немецкой авиации. Оккупанты оставались в Сталинграде, постепенно теряя людей из-за голода, болезней, холода и нехватки боеприпасов и горючего. Попытки прорвать окружение провалились. 31 января 1943 года Паулюс капитулировал вместе с южной частью окруженной группировки. Отдельные немецкие подразделения продолжали сопротивление до 2 февраля.

19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Подробнее.

19 ноября 2004 года произошла самая масштабная драка в истории американского спорта и NBA в частности. Подробнее.

Церковный праздник 19 ноября

19 ноября чтят память пророка из 12-ти Авдия. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 ноября выпал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если снег идет целый день, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра.

Нельзя играть свадьбу

Нельзя ругаться.