Сегодня 12 ноября 2026: какой праздник и день в истории

12 ноября 1028 года 50-летняя Зоя Порфирородная стала императрицей Византии. Она вступила на престол после срочной первой женитьбы, а впоследствии еще дважды выходила замуж за мужчин, которые становились императорами. В 1717-м Иоганн Бесслер продемонстрировал «вечный двигатель». В 1902-м Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире продалась тиражом более 1 млн экземпляров. В 1912-м поисковики обнаружили последнюю стоянку полярников погибшей экспедиции Роберта Скотта. В 1918-м Австрию провозгласили республикой. В 1967-м состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. В 1992-м из денежного оборота в Украине окончательно убрали рубль. В 2024-м по Харькову впервые нанесли удары российскими БпЛА «Молния».

Праздники и памятные даты 12 ноября

12 ноября в мире – Всемирный день борьбы с пневмонией.

Второй четверг ноября – это Всемирный день юзабилити (удобства использования), Международный день качества и Международный день вина «Темпранильо».

Также сегодня – День куриного супа для души.

Видео создано с использованием ИИ

12 ноября в истории

12 ноября 1028 года Зоя Порфирородная стала императрицей Византии, вступив на престол вместе со своим мужем Романом III Аргиром. У этой византийской императрицы была очень нетривиальная биография для женщины ее времен. Когда она впервые вышла замуж, Зое было 50 лет. В целом же в течение жизни она стала женой трех императоров. Причем все трое получили высшую власть в стране благодаря браку с ней, ведь Зоя была дочерью императора Константина VIII.

Сыновей у Константина не было. Так что когда император неожиданно сильно заболел и находился на смертном одре, должен был назначить преемника. Выбор Константина (не с первой попытки, а под влиянием советников) остановился на 60-летнем Романе Аргире. Тот принадлежал к императорскому роду Византии — был правнуком императора Романа I. Кроме того, занимал должность главы городской администрации Константинополя (эпарха) и был связан родственными узами с династией венецианских дожей (дочь Романа была замужем за сыном дожа). То есть он имел и династические претензии на престол, и реальный политический вес. Условием императора Константина для преемника была женитьба на Зое. Но была одна проблема — Роман уже был женат. Императора Константина это не остановило. Преемника заставили срочно развестись (его жена приняла монашеский постриг под принуждением). После этого состоялась свадьба, а 11 (по другим данным — 12) ноября император умер, и молодожены приняли власть. При этом разные исследователи и источники воспринимают эту пару по-разному: некоторые указывают, что императором стал Роман Аргир, а его жена была консортом, другие — что он получил корону через нее. Последующие события продемонстрировали, что сама Зоя считала себя полноценной императрицей, дочерью своего отца, а не просто женой императора.

«В 1034 году император (Роман Аргир – Ред.) заболел, якобы отравленный Зоей; и после его смерти 11 апреля она сразу же взяла власть в свои руки и вышла замуж за Михаила, провозглашенного императором», — пишет энциклопедия Britannica.

Факт отравления Романа Аргира Зоей не подтвержден исторически. В разных источниках существуют разные версии его смерти, в большинстве своем неестественной, в частности — от удушения или утопления. Что же касается упомянутого Britannica Михаила (второго мужа Зои, императора Михаила IV Пафлагонского), то он «взлетел» на престол просто сногсшибательно. Считается, что Михаил был любовником Зои на протяжении нескольких лет. Когда эта пара женилась, ему было 24, ей — 56. Совместных наследников у них быть не могло, поэтому Зоя согласилась усыновить племянника своего мужа.

«Когда Михаил взошел на престол, он страдал эпилепсией, состояние которой постоянно ухудшалось. Когда он вернулся из болгарского похода, был смертельно болен и отправился в монастырь святых Космы и Дамиана», — пишет Britannica.

После смерти Михаила IV в 1041 году императрицу Зою попытались низложить. На престол взошел усыновленный ею племянник мужа — император Михаил V. Он отправил свою благодетельницу в монастырь, заставив принять постриг. Но очевидно, не рассчитал, что реальных прав на престол, кроме дарованных Зоей, не имел. В Византии быстро вспыхнуло восстание, в результате которого Михаила V свергли, а Зое вернули корону. Византийская знать ненадолго добилась, чтобы императрица взяла свою младшую сестру Феодору соправительницей. После примерно двух месяцев совместного правления Зоя в третий раз вышла замуж — за Константина IX Мономаха, мужчину из уважаемой византийской семьи. Он пережил жену и правил после ее смерти.

12 ноября 1717 года изобретатель и алхимик (а вероятнее всего – успешный мистификатор) Иоганн Бесслер продемонстрировал ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому «вечный двигатель» собственной конструкции. Подробнее.

12 ноября 1902 года оперный певец Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире «разошлась» тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это была запись «Vesti la giubba». Подробнее.

12 ноября 1912 года поисковая группа, которая отправилась выяснить судьбу экспедиции Роберта Скотта, обнаружила последнюю стоянку исследователей Антарктиды и их замерзшие тела. Подробнее.

12 ноября 1918 года Австрию провозгласили республикой. Подробнее.

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. Подробнее.

12 ноября 1992 года в денежном обращении Украины прекращено функционирование советского рубля. Подробнее.

12 ноября 2024 года по Харькову впервые нанесли удары российскими БпЛА «Молния». Подробнее.

Церковный праздник 12 ноября

12 ноября чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Подробнее.

Народные приметы

Если синичка подлетает к окну и садится на подоконник, скоро выпадет снег.

Если синицы пищат с утра — ударит мороз.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя думать о плохом.

Нельзя ссориться.