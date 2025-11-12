Сегодня 12 ноября 2025: какой день в истории

12 ноября 2024 года по Харькову впервые нанесли удары российскими БпЛА «Молния». В 1992-м из денежного оборота в Украине окончательно убрали рубль. В 1967-м состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. В 1918-м Австрию провозгласили республикой. В 1912-м поисковики обнаружили последнюю стоянку полярников погибшей экспедиции Роберта Скотта. В 1902-м Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире продалась тиражом более 1 млн экземпляров. В 1717-м Иоганн Бесслер продемонстрировал «вечный двигатель».

Праздники и памятные даты 12 ноября

12 ноября в мире – Международный день эргономики, Всемирный день борьбы с пневмонией.

Также сегодня: Всемирный день балета (его провозгласили организаторы после годового перерыва в 2024-м), Международный день патологии.

<br />

12 ноября в истории

12 ноября 1717 года изобретатель и алхимик (а вероятнее всего – успешный мистификатор) Иоганн Бесслер продемонстрировал ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому «вечный двигатель» собственной конструкции. Подробнее.

12 ноября 1902 года оперный певец Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире «разошлась» тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это была запись «Vesti la giubba». Подробнее.

12 ноября 1912 года поисковая группа, которая отправилась выяснить судьбу экспедиции Роберта Скотта, обнаружила последнюю стоянку исследователей Антарктиды и их замерзшие тела. Подробнее.

12 ноября 1918 года Австрию провозгласили республикой. Подробнее.

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. Подробнее.

12 ноября 1992 года в денежном обращении Украины прекращено функционирование советского рубля. Подробнее.

12 ноября 2024 года по Харькову впервые нанесли удары российскими БпЛА «Молния». Тогда это были «Молния-1». «Прилеты» зафиксировали в Салтовском и Слободском районах. В Салтовском ранение получила 55-летняя женщина, а у 50-летней была острая реакция на стресс. В Слободском районе в результате удара по 11-этажке пострадала 70-летняя женщина.

«Он изготовлен из фанеры, пластика и размером является чем-то средним между большим дроном и «шахедом». Он имеет дальность около 40 км от точки запуска, может нести вооружение разного типа массой примерно 3-5 кг», — описывал новое вражеское оружие тогда спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

За прошедший год «Молнии» модифицировали. Сейчас они могут не только нести большую нагрузку, но и служат «матками» для FPV-дронов. При этом в Харьков такие беспилотники сейчас все же долетают нечасто – большинство сбивают защитники.

Церковный праздник 12 ноября

12 ноября чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Подробнее.

Народные приметы

Если синичка подлетает к окну и садится на подоконник, скоро выпадет снег.

Если синицы пищат с утра — ударит мороз.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя думать о плохом.

Нельзя ссориться.