В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову с использованием беспилотников. Под огнем оказались Основянский и Слободской районы города. На данный момент известно о пострадавших и масштабном пожаре.
Первые взрывы прогремели около полуночи. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, около 0:36 было зафиксировано около 10 вражеских ударов на окраинах Слободского района, граничащих с окружной дорогой. Глава города также предупредил, что на Харьков продолжают идти вражеские боевые дроны.
В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг нанес удар БпЛА по Основянскому району. По предварительной информации, зафиксировано попадание в жилой пятиэтажный дом.
В результате «прилета» в Основянском районе вспыхнул пожар. Позже Игорь Терехов уточнил информацию: попадание зафиксировано по гаражному кооперативу, расположенному рядом с многоэтажками — горят гаражи и автомобили. Экстренные службы оперативно устраняют последствия вражеских обстрелов.
По состоянию на 1:00 поступала предварительная информация о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара в Основянском районе пострадала 34-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация о количестве пострадавших и их состоянии продолжает уточняться.
Обновлено в 01:32:
«Еще одно попадание фиксируем в Киевском районе города — последствия уточняем», — написал мэр города Игорь Терехов.
Также начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил информацию о еще одной пострадавшей в Основянском районе: 39-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.
• Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 01:40;