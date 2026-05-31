Штормовое предупреждение объявили в Харькове и области: к чему готовиться
В воскресенье, 31 мая, в Харькове и области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, днем в городе и области возможна гроза. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).
Жителей призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, которые могут упасть.
Отметим, после двух температурных рекордов в начале мая во второй половине месяца синоптики почти каждый день предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде. Исключением было только 16-е число. Во все остальные же дни регион ежедневно терроризировала либо гроза, либо ливень, либо шквалы, либо все вместе. В последние дни непогода сопровождается существенным похолоданием, которое, согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, продлится как минимум до 1 июня.
- • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 07:41;