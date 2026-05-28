Live

Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: что надвигается

Общество 13:19   28.05.2026
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: что надвигается

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 28 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, сильный ветер за прошедшие сутки повалил деревья и ветки во многих районах города, сообщали в СКП «Харьковзеленстрой». По состоянию на 11:00 специалисты убрали более 10 поваленных деревьев и очистили территории от 23 крупных аварийных веток. Бригады сосредоточены на расчистке дорожек и проездов, чтобы восстановить безопасное движение по паркам города до конца дня.

Читайте также: За неделю на Харьковщине нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
28.05.2026, 12:40
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
28.05.2026, 06:00
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
28.05.2026, 11:15
Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
28.05.2026, 10:40
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
28.05.2026, 09:57
Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме
Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме
28.05.2026, 13:43

Новости по теме:

25.05.2026
Гроза на Харьковщине будет до конца суток – синоптики
22.05.2026
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
21.05.2026
Об опасной погоде предупредили жителей Харьковщины: чего ждать
20.05.2026
Опасно будет ночью 20 мая в Харькове и области: предупреждение
19.05.2026
На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: что надвигается», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 28 мая.".