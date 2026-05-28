Жителей Харьковщины предупреждают синоптики: что надвигается
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 28 мая.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, сильный ветер за прошедшие сутки повалил деревья и ветки во многих районах города, сообщали в СКП «Харьковзеленстрой». По состоянию на 11:00 специалисты убрали более 10 поваленных деревьев и очистили территории от 23 крупных аварийных веток. Бригады сосредоточены на расчистке дорожек и проездов, чтобы восстановить безопасное движение по паркам города до конца дня.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 13:19;