Что наделал сильный ветер в Харькове накануне, показали коммунальщики (фото)
Сильный ветер за прошедшие сутки повалил деревья и ветки во многих районах города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Аварийные бригады с начала непогоды работали в усиленном режиме, убирая прежде всего стволы, подвергавшие опасности людей. Работы продолжаются и сегодня. По состоянию на 11:00 специалисты убрали более 10 поваленных деревьев и очистили территории от 23 крупных аварийных веток. Бригады сосредоточены на расчистке дорожек и проездов, чтобы восстановить безопасное движение по паркам города до конца дня», — отметили коммунальщики.
Напомним, сегодня в Харькове и области также ожидаются опасные метеорологические явления, предупреждали в Региональном центре по гидрометеорологии. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоили I уровень опасности (желтый).
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дерева, деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 12:04;