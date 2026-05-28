Что наделал сильный ветер в Харькове накануне, показали коммунальщики (фото)

Сильный ветер за прошедшие сутки повалил деревья и ветки во многих районах города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Аварийные бригады с начала непогоды работали в усиленном режиме, убирая прежде всего стволы, подвергавшие опасности людей. Работы продолжаются и сегодня. По состоянию на 11:00 специалисты убрали более 10 поваленных деревьев и очистили территории от 23 крупных аварийных веток. Бригады сосредоточены на расчистке дорожек и проездов, чтобы восстановить безопасное движение по паркам города до конца дня», — отметили коммунальщики.

Напомним, сегодня в Харькове и области также ожидаются опасные метеорологические явления, предупреждали в Региональном центре по гидрометеорологии. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоили I уровень опасности (желтый).