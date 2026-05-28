Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
Военный обозреватель Константин Машовец предположил, какие основные цели пытаются выполнить россияне на двух направлениях на Харьковщине.
Он считает: на Южно-Слобожанском направлении враг пытается взять под контроль участок Синельниково – Цегельное – Вильча – Лиман, а также продвинуться в сторону Семеновки. Однако реализовать это противнику не удается – некоторые группы ВС РФ захватили территории Севернее семеновки и Графского еще месяц назад, но улучшить свое положение до сих пор россиянам не удается.
«ВСУ продолжают удерживать, как минимум, половину Вильчи, а также позиции в районе Лимана и Прилипки, по сути, блокируя таким образом дальнейшее продвижение противника вдоль Северского Донца в южном направлении. Кроме этого, вероятно, командование российской тактической группы, действующей на этом направлении, пытается растянуть по фронту силы и средства группировки СОУ, обороняющейся в районе Волчанска. Так, противник сумел восточнее города вклиниться на территорию Украины, по направлению Марьино – Зыбино на 3,5-3,7 км, действуя севернее реки Волчья. Однако, захватить само Зыбино, судя по всему, противнику не удалось. Более того, СОУ, вероятно, продолжают северо-западнее села удерживать целый ряд позиций севернее реки. В самом Волчанске, очевидно, СОУ продолжают вести бои в его юго-восточной части, удерживая там несколько позиции по рубежу Вильча – Волчанские Хутора (в районе улиц Парижской коммуны и Станичной). Противник достаточно активно стремится полностью вытеснить украинские войска из города, однако пока это у него не получается», – уточнил Машовец.
Тем временем на Великобурлукском направлении у россиян есть один очевидный замысел – прорваться в Великий Бурлук по кратчайшему маршруту. То есть, объяснил эксперт, – со стороны Мелового и Отрадного.
«Скорее всего, одним из основных его элементов был охват и последующий захват «узла» обороны ВСУ в районе Колодезного, что, в свою очередь, предполагало одновременный выход передовых подразделений 6-й общевойсковой армии в район Григорьевки (северо-западнее Колодязного) и в район Нововасильевки (южнее Колодезного). Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют упорные попытки подразделений 6-й ОА выйти на рубеж Нововасильевка – Петро-Ивановка, расположенный вдоль реки Верхняя Двуреченская, действуя со стороны Красного Первого», – пишет аналитик.
Он отметил: подобные попытки не прекращались даже в то время, как оккупанты всеми силами пытались захватить Купянск. А значит, можно сделать вывод, что к этому плану россияне относятся достаточно серьезно. Однако пока что ВСУ успешно мешают его реализации, добавил аналитик.
Читайте также: Где атаковали россияне в Харьковской области – Генштаб на 08:00
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 09:57;