Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план

Военный обозреватель Константин Машовец предположил, какие основные цели пытаются выполнить россияне на двух направлениях на Харьковщине.

Он считает: на Южно-Слобожанском направлении враг пытается взять под контроль участок Синельниково – Цегельное – Вильча – Лиман, а также продвинуться в сторону Семеновки. Однако реализовать это противнику не удается – некоторые группы ВС РФ захватили территории Севернее семеновки и Графского еще месяц назад, но улучшить свое положение до сих пор россиянам не удается.

«ВСУ продолжают удерживать, как минимум, половину Вильчи, а также позиции в районе Лимана и Прилипки, по сути, блокируя таким образом дальнейшее продвижение противника вдоль Северского Донца в южном направлении. Кроме этого, вероятно, командование российской тактической группы, действующей на этом направлении, пытается растянуть по фронту силы и средства группировки СОУ, обороняющейся в районе Волчанска. Так, противник сумел восточнее города вклиниться на территорию Украины, по направлению Марьино – Зыбино на 3,5-3,7 км, действуя севернее реки Волчья. Однако, захватить само Зыбино, судя по всему, противнику не удалось. Более того, СОУ, вероятно, продолжают северо-западнее села удерживать целый ряд позиций севернее реки. В самом Волчанске, очевидно, СОУ продолжают вести бои в его юго-восточной части, удерживая там несколько позиции по рубежу Вильча – Волчанские Хутора (в районе улиц Парижской коммуны и Станичной). Противник достаточно активно стремится полностью вытеснить украинские войска из города, однако пока это у него не получается», – уточнил Машовец.

Тем временем на Великобурлукском направлении у россиян есть один очевидный замысел – прорваться в Великий Бурлук по кратчайшему маршруту. То есть, объяснил эксперт, – со стороны Мелового и Отрадного.

«Скорее всего, одним из основных его элементов был охват и последующий захват «узла» обороны ВСУ в районе Колодезного, что, в свою очередь, предполагало одновременный выход передовых подразделений 6-й общевойсковой армии в район Григорьевки (северо-западнее Колодязного) и в район Нововасильевки (южнее Колодезного). Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют упорные попытки подразделений 6-й ОА выйти на рубеж Нововасильевка – Петро-Ивановка, расположенный вдоль реки Верхняя Двуреченская, действуя со стороны Красного Первого», – пишет аналитик.

Он отметил: подобные попытки не прекращались даже в то время, как оккупанты всеми силами пытались захватить Купянск. А значит, можно сделать вывод, что к этому плану россияне относятся достаточно серьезно. Однако пока что ВСУ успешно мешают его реализации, добавил аналитик.