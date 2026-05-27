Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)

Сообщения о пожаре в торговых павильонах в Индустриальном районе спасатели получили 27 мая в 11:54, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту происшествия оперативно прибыли четыре отделения спасателей на автоцистернах. По прибытию установлено, что огонь охватил 2 павильона на общей площади 50 кв. м», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 12:07 пожар локализовали, в 13:03 — полностью потушили.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, ночью в Харькове горела многоэтажка на улице Гвардейцев-Широнинцев в Салтовском районе, сообщали в облуправлении ГСЧС. На шестом этаже вспыхнула комната. Во время проведения разведки в задымленной зоне спасатели обнаружили двух жителей. Их немедленно вывели на свежий воздух. В результате пожара пострадали два других человека.