Ночной «прилет» в Харькове: повреждена гражданская инфраструктура

О «прилете» в Харькове мэр Игорь Терехов проинформировал ночью 27 мая около 07:15.

По его данным, под атакой оказался Немышлянский район.

«В результате падения обломков БпЛА типа «Гербера» поврежден забор частного дома. Без пострадавших», – добавил городской голова.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, чем чаще всего бьют оккупанты по Харькову и области. Так россияне атакуют Харьковщину БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния» и FPV-дронами. Об этом проинформировала пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина. Однако армия РФ применяет по региону и другие виды вооружения. Например, ранее, по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили по городу Дергачи баллистической ракетой «Искандер».