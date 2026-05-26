К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
В среду, 27 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь. Днем по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов тепла, днем — 18–20, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 8–13 градусов, днем — 17–22.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днем порывы до 15–20 м/с.
«В среду в Украине везде будет сильный ветер со штормовыми порывами! Осторожно! Нашу территорию будет пересекать атмосферный фронт, да еще и с волной, поэтому практически повсеместно завтра влажная погода с дождями. С четверга в Украине ожидается похолодание до дневных +12…+18 градусов!» — предупреждает синоптик Наталья Диденко.
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 20:46;