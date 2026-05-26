Live

Не ночевала дома: девочку-подростка с Салтовки нашли спустя сутки

Общество 21:06   26.05.2026
Елена Нагорная
Не ночевала дома: девочку-подростка с Салтовки нашли спустя сутки

Полицейские разыскали 14-летнюю жительницу Салтовского района Харькова, которая 25 мая ушла гулять и пропала на сутки. Ее вернули родителям.

Накануне встревоженная мать рассказала правоохранителям, что ее дочь ушла гулять, но вечером домой не вернулась и перестала выходить на связь, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На поиски подростка ориентировали весь личный состав управления. Ювенальные полицейские и оперативники криминальной полиции отработали места ее возможного пребывания, промониторили аккаунты в соцсетях и опросили друзей.

В конце концов правоохранители выяснили, что беглянка просто ночевала у своих знакомых. С ней и ее семьей провели разъяснительную беседу, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

Как сообщала МГ «Объектив», сегодня, 26 мая, в полицию обратилась 50-летняя жительница села Бисквитное и заявила об исчезновении 11-летнего сына. Около 12:00 мальчик пошел гулять и не вернулся домой. Правоохранители нашли мальчика.

Читайте также: Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке 📷
Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке 📷
26.05.2026, 13:47
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
26.05.2026, 17:12
Пошел гулять и не вернулся: 11-летнего ребенка искали на Харьковщине
Пошел гулять и не вернулся: 11-летнего ребенка искали на Харьковщине
26.05.2026, 16:45
К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
26.05.2026, 20:46
Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)
Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)
26.05.2026, 18:12
Партнерство ради будущего: как европейские регионы помогут Харьковщине
Партнерство ради будущего: как европейские регионы помогут Харьковщине
26.05.2026, 21:23

Новости по теме:

26.05.2026
Не ночевала дома: девочку-подростка с Салтовки нашли спустя сутки
26.05.2026
К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
26.05.2026
Новая зона отдыха? Ремонт Университетской горки в Харькове хотят продолжить 📹
26.05.2026
Есть ли право на радость во время войны? Ответ психиатра из Харькова (видео)
26.05.2026
Под Харьковом пылал дом и пострадал мужчина: что произошло (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не ночевала дома: девочку-подростка с Салтовки нашли спустя сутки», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 21:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали 14-летнюю жительницу Салтовского района Харькова, которая накануне, 25 мая, ушла гулять и пропала на сутки. Ее вернули родителям.".