Не ночевала дома: девочку-подростка с Салтовки нашли спустя сутки
Полицейские разыскали 14-летнюю жительницу Салтовского района Харькова, которая 25 мая ушла гулять и пропала на сутки. Ее вернули родителям.
Накануне встревоженная мать рассказала правоохранителям, что ее дочь ушла гулять, но вечером домой не вернулась и перестала выходить на связь, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На поиски подростка ориентировали весь личный состав управления. Ювенальные полицейские и оперативники криминальной полиции отработали места ее возможного пребывания, промониторили аккаунты в соцсетях и опросили друзей.
В конце концов правоохранители выяснили, что беглянка просто ночевала у своих знакомых. С ней и ее семьей провели разъяснительную беседу, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.
Как сообщала МГ «Объектив», сегодня, 26 мая, в полицию обратилась 50-летняя жительница села Бисквитное и заявила об исчезновении 11-летнего сына. Около 12:00 мальчик пошел гулять и не вернулся домой. Правоохранители нашли мальчика.
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, пропал ребенок;
Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 21:06;