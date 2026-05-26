Новая зона отдыха? Ремонт Университетской горки в Харькове хотят продолжить 📹

В Харькове разработали проект капремонта и благоустройства нижней части Университетской горки и подпорной стены на улице Университетской, 16. Его представил инженер-проектировщик Денис Захаров в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.

Он объяснил, что это нижняя часть того же склона, где масштабные работы проходили в прошлом году.

«И та же проблематика, которую мы решали сверху, присутствует и внизу», — отметил проектировщик. По его словам, всю насыпь держит подпорная стенка, построенная примерно в те же времена, что и улица. Из-за многолетнего накопления проблем и рисков оползня эта стенка уже пришла в ограниченно годное состояние эксплуатации.

«Этому способствует несколько факторов. Прежде всего, отсутствие дренажей, водоотводов и прочего. Здесь обустроили бетонный лоток, у которого есть три проблемы. Во-первых, он всегда заилен, засыпан землей. Во-вторых, у него нет уклона, вода по нему никуда не течет. В-третьих, даже если бы все это было выполнено, он никуда не подключен. И вся вода, которая течет по склону, переливается через эту подпорную стенку и подмывает ее основание», — объяснил Захаров.

Фундамент стенки находится на глубине около 50 см, что значительно выше точки промерзания. Спасает ситуацию то, что стенка фрагментарно опирается на остатки фундаментов старинных зданий, которые когда-то стояли на этом месте. «Поэтому она где-то висит в воздухе», — отметил инженер.

По его наблюдениям, склон уже имеет террасирование — это первые признаки риска оползня.

«Делать нужно то же самое: отводить воду, реконструировать стену, делать фундаменты, укреплять склон с помощью георешеток, свай и других конструкций», — подчеркнул Захаров.

Проект также предусматривает преображение общественного пространства вдоль Сергиевской площади, которое, несмотря на центральное расположение, не пользуется спросом. «Это фактически тупик», — констатировал инженер.

В рамках велоконцепции здесь должен пролегать веломаршрут. Также рассматривают возможность создания более пологого пандуса для подъема на склон. Напротив основной аллеи предлагают установить легкие металлические съемные конструкции, которые можно подсвечивать ночью, а летом их будут заплетать вьющиеся растения, чтобы отделить пространство от шумной улицы Клочковской.

В ходе обсуждения проекта звучали вопросы от присутствующих. Архитектор Анна Литовка поинтересовалась: «Почему там по периметру какие-то туйки? Это немножко такое, кугутское решение. Второй вопрос следующий: кто захочет отдыхать рядом с трассой? Кто там ходит? Рядом есть река, набережная. А я решила погулять просто возле трассы». Она также отметила, что решения по затенению и конструкциям обойдутся очень дорого.

Инженер ответил критикам: потенциал развития городов направлен на создание общественного пространства с большим количеством сценариев перемещения — пешком и на велосипеде. А большинство декораций, изображенных на визуализациях, не закладываются в проект принципиально, а лишь показывают, как может развиваться пространство в будущем. «Ни один проект в том виде, в каком его задумал архитектор, не доживает до поздней стадии эксплуатации», — подчеркнул он.

Напомним, в мае 2025 года начались работы в сквере у Вечного огня. Торги по капитальному ремонту сквера и благоустройству прилегающей территории по улице Университетской, 16, КП «Харьковзеленстрой» объявило 6 июня, сообщал ХАЦ. Победителем стало ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения». С ним заключили договор почти на 36 миллионов гривен. 20 июня в мэрии Харькова объяснили, что начали неотложный капитальный ремонт из-за оползня на склоне сквера в результате вражеских обстрелов. В интервью МГ «Объектив» архитектор Ольга Клейтман высказала мнение, что таким образом грунт не укрепляют, а основная причина реконструкции — «чтобы было еще одно место, чтобы люди фотографировались»