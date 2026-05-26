Опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области

Общество 14:49   26.05.2026
Виктория Яковенко
27 мая на Харьковщине снова будет ветрено. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

«Утром и днем ​​27 мая по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Напомним, в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, электроопорам и обрыву проводов. Поэтому энергетики напомнили, как действовать во время непогоды: призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, о повреждении электросетей следует сообщить в колл-центр облэнерго, в случае необходимости нужно вызвать Службу спасения 101, до приезда соответствующих служб необходимо обеспечить охрану прилегающей территории для избежания поражения электрическим током прохожих или животных.

