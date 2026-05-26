Опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области
27 мая на Харьковщине снова будет ветрено. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
«Утром и днем 27 мая по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Напомним, в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, электроопорам и обрыву проводов. Поэтому энергетики напомнили, как действовать во время непогоды: призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, о повреждении электросетей следует сообщить в колл-центр облэнерго, в случае необходимости нужно вызвать Службу спасения 101, до приезда соответствующих служб необходимо обеспечить охрану прилегающей территории для избежания поражения электрическим током прохожих или животных.
Читайте также: Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, опасная погода, шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 14:49;