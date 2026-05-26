Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області
27 травня на Харківщині знову буде вітряно. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
«Вранці та вдень 27 травня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Нагадаємо, у АТ “Харківобленерго” попереджали, що сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди: закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, про пошкодження електромереж слід зателефонувати до кол-центру обленерго, у випадку потреби слід викликати Службу порятунку 101, до приїзду відповідних служб потрібно забезпечити охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 14:49;