Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області

Суспільство 14:49   26.05.2026
Вікторія Яковенко
27 травня на Харківщині знову буде вітряно. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

«Вранці та вдень 27 травня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, у АТ “Харківобленерго” попереджали, що сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди: закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, про пошкодження електромереж слід зателефонувати до кол-центру обленерго, у випадку потреби слід викликати Службу порятунку 101, до приїзду відповідних служб потрібно забезпечити охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.

