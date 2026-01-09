ШІ Маска Grok використали для створення порно: у Британії можуть заборонити Х

Ілон Маск потрапив у черговий світовий скандал – цього разу через штучний інтелект Grok, розроблений компанією мільярдера “X.AI Corp.”

Світові ЗМІ та політики на всю “розносять” Маска, його соцмережу Х і безпосередньо Grok, а все через створення користувачами в цьому чат-боті сексуалізованих зображень. Використовували для цього, як правило, безпосередньо платформу X, інтегровану з Grok, а саме інструмент “Grok Imagine”. Причому на порно-картинках найчастіше виявлялися не вигадані, а реальні люди.

“Дослідження, опубліковане Guardian, показало, що Grok використовувався для створення порнографічних відеороликів за участю жінок без їхньої згоди, а також зображень застрелених і вбитих жінок. Маску загрожує загроза регулятивних заходів з усього світу після того, як Grok був використаний для створення сексуальних зображень без згоди”, – пише британське видання The Guardian.

Скандал уже призвів до того, що у Великій Британії на найвищому рівні обговорюють заборону соцмережі “Х” (колишнього Twitter), до якої “прив’язаний” Grok. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 7 січня пригрозив вжити жорстких заходів проти компанії Маска. Він зажадав, щоб X “взяв під контроль” потік створених за допомогою ШІ фотографій частково одягнених жінок та дітей на платформі. Також Стармер заявив, що необхідно розглянути питання фактичної заборони Х, пославшись на готовність регулятора зв’язку Ofcom працювати в цьому напрямку.

“Це незаконно. Ми не збираємося це терпіти. Я попросив розглянути всі варіанти. Це огидно. У X повинні взяти себе в руки та видалити цей матеріал. Ми вживемо заходів, тому що це просто неприпустимо”, – заявив британський прем’єр.

Наразі, за даними журналістів, Grok відключив функцію створення зображень для більшості користувачів. Проте функцію редагування залишили передплатникам.

“У повідомленні на сторінці Grok у соціальній мережі Маска X говориться: “Створення та редагування зображень зараз доступні тільки передплатникам”. Це означає, що переважна більшість користувачів платформи не можуть створювати зображення за допомогою Grok. Ті, хто може, повинні зберегти свої повні дані та інформацію про кредитні картки в X, тому їх можна буде ідентифікувати в разі неправомірного використання функції”, – пояснило ЗМІ.

Таку “півміру” однопартійці Стармера з Лейбористської партії вважають недостатньою.

“Хоча видалення загального доступу до огидних функцій Grok, що дозволяють оголювати жінок, є кроком вперед, це все ще означає, що платні користувачі можуть робити знімки жінок без їхньої згоди, щоб сексуалізувати та піддавати їх жорстокому поводженню. Плата за нанесення сперми, кульових отворів або бікіні на жінок, як і раніше, є цифровим сексуальним насильством, і xAI повинна назавжди відключити цю функцію”, – заявила депутатка від лейбористів Джесс Асато.

Зазначимо, функцію створення зображень мають різні штучні інтелекти. Також подібні можливості пропонують сервіси, що використовують можливості ШІ. При цьому зазвичай на тематику зображень встановлені обмеження, що виключають створення порно, сцен жорстокості тощо. Загалом у світі активно набирає обертів дискусія про те, як урегулювати генерацію зображень і відео з допомогою штучного інтелекту. Оскільки цей функціонал дозволяє створювати фейки та вводити людей в оману.