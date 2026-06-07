Удар по ЧАЕС: радіація, на відміну від наглості РФ, не перевищена – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили “шахед” по особливій території навколо Чорнобильської атомної електростанції.
Безпілотник влучив по одній із будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, уточнив президент. І додав: вже працюють над тим, щоб партнери якнайшвидше дізналися про те, що сталося.
“Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару”, – повідомив Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський/телеграм
Глава держави також розповів, що за ніч ворог бив і по інших об’єктах у 13 областях України. А за тиждень ЗС РФ випустили 88 ракет та понад 3200 дронів.
Читайте також: Обстріли Харківщини не припиняються: пошкоджено підприємство та АЗС
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по ЧАЕС: радіація, на відміну від наглості РФ, не перевищена – Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 14:37;