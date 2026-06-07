Удар по ЧАЕС: радіація, на відміну від наглості РФ, не перевищена – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили “шахед” по особливій території навколо Чорнобильської атомної електростанції.

Безпілотник влучив по одній із будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, уточнив президент. І додав: вже працюють над тим, щоб партнери якнайшвидше дізналися про те, що сталося.

“Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару”, – повідомив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Глава держави також розповів, що за ніч ворог бив і по інших об’єктах у 13 областях України. А за тиждень ЗС РФ випустили 88 ракет та понад 3200 дронів.